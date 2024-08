A Tisza Párt elnöke ismét ellátogatott az ATV-be, ahol az Egyeses beszéd című műsorban bejelentette:

az egészségügy után most elkezdjük járni az iskolákat, a szociális intézményeket, a gyermekvédelmi intézményeket és a MÁV vonalait.

A kórházlátogatásokról szólva elmondta: bár a kormányzat az akciót hecckampánynak minősítette, már így is elérték, hogy hosszú évek után először

téma lett a közbeszédben az egészségügy egyébként mindenki által ismert állapota, és a kormány reagálni kénytelen.

Szerinte ezen a területen már vannak kisebb eredmények is:

helyenként például lett vécépapír a mosdókban,

alaposabban takarítanak,

megjavították a lifteket

vagy olyan klímaberendezéseket kapcsoltak be, amelyek korábban azért nem működtek, mert spóroltak.

A hvg.hu tudósítása szerint az interjúban a Tisza Párt elnöke úgy vélekedett, hogy a magyar egészségügyet nem lehet egy hónap, egy év alatt megreformálni, megújítani vagy megmenteni. Tizennégy vagy húsz éve finanszírozzák alul, teszik tönkre jogszabályokkal, láthatóan szándékosan, miközben egyébként tízmilliárdokat költ adófizetői pénzből a kormány magánkórházakra. Azt mondta, öt-tíz évre és kormányokon átívelő vízióra, koncepcióra van szükség ahhoz, hogy a helyzet jelentősen javuljon.

Ahogy arról az Economx is beszámolt, Magyar Péter már járt a Péterfy kórházban, a Heim Pál Gyermekkórházban, a váci Jávorszky Ödön Kórházban, a Szent János Kórházban és a Jahn Ferenc Kórházban is, a Honvédkórház speciális rendeltetésű osztályára (VIP) nem engedték be.

Az interjúban Magyar Péter bejelentette, hogy benyújtotta a Központi Nyomozó Ügyészségre a Völner–Schadl-ügyben a nyomozást megszüntető ügyészségi határozat elleni felülbírálati indítványát.