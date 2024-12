A parkolási díjak emelése a leggyorsabb és leghatékonyabb eszköz a dugók és a parkolóhely-keresések visszaszorítására, az egészségesebb Budapest megteremtésére. Az így keletkező többletbevételeket az önkormányzatoknak átlátható módon a lakosság életminőségének javítására kellene fordítaniuk - fejti ki álláspontját a Levegő Munkacsoport petíciójában, amelyhez már megkezdte a támogatói aláírásgyűjtést.

A környezetvédő civil szervezet a Fővárosi Közgyűléshez fordul kezdeményezésével, amelyben a nem helyben lakók parkolási díjának emelését szorgalmazza.

Akár ezer forint fölé is mehetne a parkolási díj, túl olcsónak tartják a jelenlegi tarifát

Kérik, hogy 2025. január 1-jével emeljék fel a jelenlegi óránkénti 200, 300, 450, illetve 600 forintos parkolási díjat 450, 600, 750, illetve 900 forintra.

A munkacsoport szerint külföldi és hazai példák sora bizonyítja, hogy a parkolási díjak emelése csökkenti a közlekedési dugókat, a parkolóhely-kereséseket és így a környezetszennyezést is.

Úgy vélik, az elmúlt években a parkolási díjak emelés e messze elmaradt az infláció mértékétől és különösen a lakossági jövedelmek növekedésétől, ezért ma már sokkal kisebb a hatásuk, mint korábban. Jövőre előre láthatóan tovább növekszik az infláció és a jövedelmek is, így

Rámutatnak, hogy a dugókban a járművek sokkal több légszennyez ő anyagot bocsátanak ki, mintha egyenletesen haladnának. A szennyezés pedig egészségügyi problémák at, például asztmát, szív- és érrendszeri megbetegedések et és más bajokat is okozhat.