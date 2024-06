Már azért is fizethet, hogy ne legyenek szomszédai

Cikkünkben most összegyűjtöttük a leghasznosabb praktikákat a bújtatott díjak kicselezésére és a villámakciók nyomon követésére. Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő az algoritmus „átverésére” is elárulta saját praktikáit.

Árriasztás és más okosságok

Természetesen a hírlevelekre való feliratkozással, illetve a weboldalak alapos figyelemmel követésével is garantálhatjuk, hogy nem maradunk le a legfrissebb villámakciókról. A fapados légitársaságok továbbá gyakran szerződésben állnak egyes szállás foglaló partnerekkel és további hűségpontokkal jutalmazzák azon utasokat, akik mindkét fél szolgáltatásait igénybe veszik. Például

A Wizz Airnél legfeljebb öt olyan járatra állíthatunk be árriasztást, amelyek érdekelnek bennünket, az értesítés következtében pedig gyorsan foglalhatnak, ha a viteldíjak hirtelen emelkedni kezdenek.

Mindemellett ha szerencsések vagyunk, az is előfordulhat, hogy az error fare jelenség következtében az algoritmus hibásan, rendkívül kedvező áron kalkulál számunkra árat és ad lehetőséget a hivatalos foglalásra , de ez szökő évben egyszer fordul elő.

Poggyászok

Szerencsére a poggyászok esetében is számos mód van arra, hogy a költségekkel zsoglőrködjünk. A legtöbb légitársaság ma már a kisbőröndök fedélzetre történő felviteléért is plusz díjat számol fel. Ezek az összegek sok esetben meghaladják a priority csomagok árát, amelyekkel nem csupán egy kézipoggyászt és egy kis bőröndöt vihetünk fel jóval kedvezőbb áron, hanem hamarabb is felszállhatunk a fedélzetre.

Ami a csomagolást illeti, kompressziós zacskók használatával csökkenthetjük a ruhák térfogatát, ezáltal rengeteg teret megspórolva.