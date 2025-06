Egy, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szakemberei által kifejlesztett, jelenleg országos tesztelés alatt álló okostelefonos alkalmazással mobilja segítségével egy nagyobb gyermek a jövőben akár maga is tesztelheti, hogy a tompalátó kockázati csoportba tartozik-e – közölte a baranyai felsőoktatási intézmény.

A PTE közleménye szerint a gyermekszemészeti rendellenességek között kiemelt fontosságú

az amblyopia, azaz a tompalátás, amikor az egyik szemen csökkent a látásélesség, amelynek okai lehetnek az elhanyagolt szembetegségek, például a kancsalság vagy a fénytörési hibák.

Az össznépesség 3-5 százalékát érintő, komoly népegészségügyi problémának tekinthető tompalátás csak a gyermek hétéves koráig kezelhető szemüveggel, illetve a jobbik szem letakarásos módszerével, későbbi életkorban erre már nincs hatékony módszer – írták.

A PTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének kutatócsoportja egy olyan költséghatékony szűrőrendszert hozott létre, amely nem igényli szemész szakember közreműködését, ugyanakkor könnyen hozzáférhető és kezelhető, és megbízható eredményt ad.

Jandó Gábor egyetemi docenst, a kutatócsoport vezetőjét idézve a közleményben kiemelték, hogy az eddigi szűrőmódszerek nem vezettek kellő eredményre:

világszerte több száz millió gyerek csak az iskolakezdéskor szembesül a problémával. A jelenlegi tesztelés ráadásul drága, mert az egész populációra irányul, és szemész szakember szükséges hozzá.

A szakember szerint egy olyan regisztrált, hitelesített orvosi eszközt fejlesztettek, amelyet egy laikus, akár egy gyerek is tud használni.

Nem kell hozzá más, csak egy, a háromdimenziós érzet létrehozására alkalmas, vörös-zöld szemüveg, valamint egy mobiltelefon vagy tablet, amelyre letölthető az applikáció. A tesztelő a különböző ábrák irányultságával kapcsolatban kap kérdéseket, és válaszai alapján azonnal eldönthető, hogy a tompalátó kockázati csoportba tartozik-e – részletezte a gyorsan elvégezhető teszt működését Jandó Gábor.

A fejlesztés eredményességét spanyol kollaborációban, egy közel ötszáz fős gyermekpopulációt tesztelve igazolták is, majd az erről szóló publikációjukat is megjelentették a Frontiers in Medicine című, innovatív technikákat bemutató, nemzetközi orvosi folyóiratban. Jelenleg négy orvosegyetem szemészeti klinikáját és kétezer gyermeket bevonva tesztelik az alkalmazást.

A fejlesztés annak a nagy kutatási projektnek a részeként zajlik, amelyet a Pécsi Tudományegyetem az idegrendszer működésének és betegségeinek feltárásáért, új terápiák fejlesztéséért folytat 2022 óta az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tématerületi Kiválósági Programjának Egészség alprogramja keretében – olvasható a kommünikében.