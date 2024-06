Beindulna az építőipar, de a lakosság az otthonfelújítási támogatásra vár

Jó formában találja az építőanyag piacot a kormány új energiahatékonysági támogatása. Az értékesített mennyiségek szinte minden árucsoportban emelkednek, az árak azonban nem. Sok a szabad kapacitás az országban, ezért is indulhat meg lassan nemcsak a felújítási- hanem az újlakás építési piac is, amit alátámasztanak a KSH ma publikált adatai is – mondja Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnöke.