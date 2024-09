Bár a magyar belpolitika sem egy állóvíz, a kormány előtt álló kihívások elsősorban továbbra is gazdasági természetűek, élen a dinamikus GDP-növekedéshez visszavezető út keresésével. Azért, hogy a gazdaság a 2024. április-júniusi időszakban éves alapon pusztán 1,5 – szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint pedig csak 1,3 – százalékkal nőtt, az első negyedévhez képest ráadásul 0,2 százalékkal mérséklődött is a teljesítmény, elsősorban az ipari termelés a felelős, de a régóta várt robusztus növekedésben nagy szerepe lehetne a fogyasztásnak is. Nos, a kiskereskedelmi forgalom júliusban folyó áron 1676 milliárd forintot tett ki, amelynek a 49 százaléka az élelmiszer-, 34 százaléka a non-food szegmensben, a fennmaradó 17 százaléka pedig az üzemanyag-forgalomban realizálódott.

Tegyük hozzá, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a napokban a Mandiner Trendfigyelő műsorában már arról beszélt, idén 1,5 százalékos növekedés lesz, jövőre pedig a német gazdaság teljesítményétől függően 3-5 százalék közötti.

Havi 130 milliárd forint, de több is lehetne

Ebben a cikkben a kiskereskedelemnek is az online csatornájára fókuszálunk. Míg a kiskereskedelmi forgalom egésze a középső nyári hónapban éves alapon 2,5 százalékkal nőtt, a csomagküldő és internetes kereskedelem ennél nagyobb, 6,4 százalékos mértékben bővült. Ugyanakkor a webáruházak részesedése a teljes forgalomból csupán 7,6 százalékos volt, ami csaknem 130 milliárd forintos havi egyenleget feltételez. Az augusztusi adatokat október 7-én ismerteti a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), addig is az első hét hónap mérlegével kell beérnünk, amely a 2023. január-júliusi bázishoz képest 2,6 százalékos pluszt mutat.

A KSH-val szemben a GKID kizárólag a digitális vonalra fókuszál, alaposabban, mélyebben foglalkozik a webáruházakkal és a szektor egészével. A piackutató vállalat és a Mastercard digitális kiskereskedelmi körképe alapján

a magyar e-kereskedelmi piacon működő webáruházak által kiszolgált online rendelések száma tavaly meghaladta a 83 milliót,

értéke pedig mintegy 1474 milliárd forintot tett ki, 8,5 százalékkal nőtt 2022-höz képest.

A kutatás készítői megállapították, hogy az online vásárlókért folyó versenyben egyre nehezebb dolguk van a magyarországi vállalkozásoknak, egyebek mellett a látványosan megerősödő kínai e-kereskedők térhódítása miatt, ami nem magyar sajátosság, szinte minden EU-s piacot érint.

Ha már nemzetközi tanulságok, ezúttal kilenc régiós ország vonatkozásában vizsgáljuk meg, hol milyen szinten áll, merre tart az e-kereskedelem. Összességében elmondható, hogy a digitális láb dinamikusan nő Kelet-Közép-Európában, jelentős bővülést mutatott fel az elmúlt esztendőkben. A régió gazdasági és technológiai fejlődése hozzájárult az online vásárlás térnyeréséhez, ezzel összefüggésben egyre több fogyasztó választja ezt a kényelmes vásárlási módot.

Egyre nagyobb a verseny Kína miatt

A gyors növekedés mellett mindenképp a legnagyobb eredmények közt kell említeni az egyre szélesebb fogyasztói bázist, a fejlett fizetési rendszereket és a logisztikai fejlesztéseket. Utóbbi ugyanakkor infrastrukturális szinten kihívásként is azonosítható, akárcsak az egyre élesebb kereskedelmi verseny, az Amazon és az AliExpress után olyan kaliberű szereplők színre lépésével, mint a Temu vagy a Shein. Túl a nagyvárosokon,

a digitális infrastruktúrán is van még mit fejleszteni, de a fogyasztói bizalom fenntartása is kardinális kérdés, gondoljunk csak olyan sarkalatos pontokra, mint a biztonságos fizetés, a termékminőség vagy a visszaküldési politika.

A meghatározó régiós trendek közül is kiemelendő, hogy a mobil eszközökről történő vásárlás egyre dominánsabb, miközben a fogyasztók egyre inkább elvárják az e-kereskedelmi vállalatoktól, hogy környezettudatos megoldásokat alkalmazzanak, például csökkentsék a csomagolási hulladékot vagy fenntartható szállítási módokat kínáljanak. Minden eddiginél hangsúlyosabb Kelet-Közép-Európában is a személyre szabott vásárlói élmény: az adatvezérelt marketing és a mesterséges intelligencia segítségével az e-kereskedők egyre inkább képesek perszonalizálni az ügyfelek vásárlási élményét, például testre szabott ajánlatokkal és célzott hirdetésekkel. Emellett továbbra is van létjogosultsága az omnichannel modellnek, vagyis az e-kereskedők igyekeznek összekapcsolni az online és offline vásárlási élményt. Az omnichannel stratégia lehetővé teszi, hogy a vásárlók zökkenőmentesen válthassanak a különböző csatornák között, például online rendeljenek, de személyesen vegyék át a termékeket.

Magyarország helye a régióban

Alaposabban áttekintve a kilenc ország összehasonlító táblázatát, azt látjuk, hogy Magyarország e-kereskedelme versenyképes a régióban, de számos ország – például Lengyelország, Csehország és Szlovénia – bizonyos mutatók tekintetében (úgy mint az online költés, az átlagkereset vagy a GDP) jobban teljesít. Ugyanakkor hazánk jó pozícióban van az online vásárlók arányában és a webáruházak számában is. A GKID összehasonlítása 2024-es, az abban használt legfrissebb egész éves adatok ugyanakkor 2023-as képet tükröznek.