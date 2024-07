Az új brit kormány még szerdán szögezte le, törekedni fog a megfelelő jogszabályok megalkotására, hogy követelményeket állítson fel azokkal szemben, akik a legerősebb mesterséges intelligenciamodellek kifejlesztésén dolgoznak.

Azonban nem hangzott el semmilyen említés egy erről szóló törvényjavaslatról, márpedig sok technológiai iparági vezető és kommentátor erre számított – írja a CNBC.

Az EU néhány hete mutatta be a rendkívül szigorúnak és követhetetlennek vélt mesterséges intelligencia törvényét, amelynek betartását az egyes óriásvállalatok már nem is akarják magukra vállalni, ezért többek között a Meta és az Apple is ügy döntött, hogy egész egyszerűen nem hozzák be Európába az MI-technológiáikat.

Ugyanezek a technológiai cégek ugyanakkor abban bíznak, hogy az Egyesült Királyság nem fog ugyanebbe a hibába ütközni a törvények megalkotásakor.

MI vagy nem MI?

A Munkáspárt egyik választási kampányígérete volt, hogy hivatalos szabályok fog bevezetni a mesterséges intelligenciára vonatkozóan, ezen felül olyan jogszabályok is bevezetnek, amelyek betiltják a szexuálisan megkérdőjelezhetetlen jellegű deepfake-tartalmakat.

A legerősebb MI-modelleket célba véve a Munkáspárt főként az OpenAI, a Microsoft, a Google és az Amazon számára vezetne be szigorúbb korlátozásokat, valamint az olyan MI startupok számára, mint az Anthropic, a Cohere és a Mistral.

Rishi Sunak kormány korábban azzal próbálkozott, hogy a már meglévő jogszabályokat próbálta alkalmazni a technológiára, azonban Peter Kyle, az új kormány technológiai minisztere még februárban arról beszélt, hogy a Munkáspárt törvényi alapon arra kötelező a vállalatokat, hogy megosszák a kormánnyal a mesterséges intelligencia modelljeik biztonságára vonatkozó tesztadatokat.

Sunak kormánya hasonló megállapodásra jutott a technológiai cégekkel arról, hogy megosztják a biztonsági tesztekkel kapcsolatos információkat az AI Safety Institute-tal, egy államilag támogatott, fejlett mesterséges intelligencia rendszereket tesztelő szervvel. Ez azonban önkéntes alapon működik.