A techóriás döntésével lényegében világossá vált, hogy a technológiai vállalatok az EU szabályozó hatóságaival folytatott összetűzések elkerülése érdekében egyre hajlamosabbak visszatartani az európai ügyfelektől a termékeiket.

A Meta az Axios érdeklődésére azt nyilatkozta, hogy Llama nevű multimodális modelljüket a következő hónapokban teszik elérhetővé, azonban nem az EU-ban, mivel szerintük az itteni szabályozási környezet kiszámíthatatlan.

Az Apple a múlt hónapban hasonló lépésre szánta el magát, miután közölte, hogy az európai felhasználók számára nem lesz elérhető az Apple Intelligence, ami egyébként az ősszel megjelenő iPhone-ok sava-borsát jelentené.

A tervek szerint a Meta az új MI-modelljeit több termékébe is beépíti majd, ideértve az okostelefonokat, valamint a Meta Ray-Ban okosszemüveget is. A modell egyébként videót, hangot, képet és szöveget is képes értelmezni.

A lap szerint ugyanakkor a valódi problémát nem a véglegesítés alatt álló uniós MI-törvények jelentik a techóriás számára, hanem az, hogy hogyan tud az európai ügyfelek adatainak felhasználásával modelleket képezni a GDPR betartása mellett.