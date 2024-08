Rendesen borzolta a kedélyeket nemrég az Economx olvasóinak körében, hogy megírtuk, milyen durva különbség van a hazai multik árai és a szlovák Kaufland árazása között. A közösségi oldalunkat elárasztották a kommentek, ezerrel osztották a Facebookon a témában született írást. Reprezentatív felmérés nem született nálunk a hozzászólásokból, de az jól látszik, hogy az olvasóink jelentős része kijár a szlovákokhoz vásárolni, és egyáltalán nem lepte meg őket, hogy az itthon 4-500 forintos söröket (akció esetén) kint 150 forintért lehet megkapni, ahogy az is kezd bevett szokás lenni itthon a fogyasztók körében, hogy kijárnak az északi szomszédhoz olcsó lisztért, vagy 200 forintos tejért, kedvező árú hústermékekért.

Arról korábban már írt az Economx, hogy újszerű módszerrel próbál magának magyar vásárlókat szerezni a hazánkban boltokkal nem rendelkező lánc. Az, hogy honfitársainkat csábítja, nem újdonság, mivel célzottan keresik a magyar munkaerőt is boltjaikba. A Kaufland nagy ötlete az volt, hogy készített egy külön honlapot, amelyre határ menti üzleteinek kínálatát tölti fel magyar nyelven lapozgatható prospektusokon. Aki ide kattint, pontosan látni fogja, milyen akciós termékekre számíthat az üzletekben, így átgondoltabban dönthet arról, megéri-e kikocsizni Szlovákiába egy bevásárlásért. Az árakat forintban is feltüntetik.

Az oldal a „Spóroljon ott, ahol lehet! Kis utazás, nagy spórolás minden család számára!" felütéssel a magyarok által leginkább lakott településekre bontja az akciós kínálatot. Ha a szeptember 4-éig érvényes ajánlatukat nézzük, akkor láthatunk:

1 kilós nutellát 2700 forintért (itthon nagyságrendileg 3300 forinttól indul)

800 grammos Marlenka mézes tortát 3150 forintért (itthon 6000 forint körül mozogu gyanez a kiszerelés)

Fél literes Staropramen sört 193 forintért (itthon 400 forint körül mozog ez a kiszerelés és még jön rá az 50 forintos visszaváltós sarc) + 0,13 eurós - (51 forint az MNB csütörtöki középárfolyamán számolva) visszaváltási díjért.

Egész csirkét, aprólék nélkül 509 forintért (itthon 1200-1400 forint ennek az ára, bolttól függően).

Most (is) jegyezzük meg: a teljesség igénye nélkül választottunk termékeket az akciós újságból, és nem hasonlítjuk össze az összeset a Magyarországon kapható termékek áraival. Hogy ki és hol vásárol, milyen áron, azt a Tisztelt Olvasóra bízzuk. Annyi biztos, itthon is vannak bőven olyan akciók egyes láncoknál, amikor hasonló áron, vagy kedvezőbben juthatunk hozzá a cikkben kiemelt termékekhez.

Kép: Getty Images / Jakub Porzycki

Nőhet a feszültség

Miközben Szlovákiában az olcsó árakkal lopnák el a a magyar vásárlókat, az Economxnak nyilatkozó szakértő szerint az itthon jelenlévő, piacvezető láncok egy tudatos stratégia részeként egységesen szembe mennek a vásárlók és a magyar gazdaság érdekeivel. Az online árfigyelő rendszer valós idejű adatai alapján megállapították, hogy például a finomliszt, az UHT tej és a cukor esetén túlzott áremelések történtek a júniustól kivezetett kötelező akciózás után, ami a fogyasztóvédelem szerint aggályos, mivel az érintett láncok egy időben hajtottak végre jelentős emeléseket.

Olyan napi fogyasztású élelmiszereket érint a versenyhatósági vizsgálat, amelyeket mindenki megvásárol, hiszen lisztre, cukorra, tejre minden háztartásban szükség van. Az alapanyagokra rápakolt haszonszerzési vágy ilyen megnyilvánulása túlmutat az ésszerű áremelésen, és nem csupán a vásárlókat, hanem a magyar gazdaságot is lényegében szembe köpi – közölte Bubenkó Csaba.

Szerinte a piacot uraló láncok ezzel keresztbe tesznek az infláció elleni közös küzdelemnek és visszaélnek a helyzetükkel, aláásva a korábbi árstoppal, a kötelező akcióval és az árfigyelővel elért eredményeket.

A rutinos vásárlók és a bolti dolgozók, de a statisztikák is alátámaszthatják, hogy az árak nemcsak az alaptermékeknél, hanem számos más napi vagy tartós élelmiszernél elrugaszkodottak – fogalmazott.

Fuldokolnak a családok

Ez pedig a szakszervezeti vezető szerint arra is alkalmas, hogy társadalmi feszültséget szítson.

Az elmúlt két évben elszenvedett inflációs sokk mostanra már fojtogatja a családokat: hiába a reálbérek növekedése, a fogyasztás nem tud érdemben javulni. Az élelmiszerellátás mindenkinek alapvető joga, ha azonban arra egyre kevésbé tudnak költeni a munkavállalók, az komoly feszültség forrása lesz – mondta.

Nemrég megírtuk: az Egyenlő.hu közgazdasági elemzése szerint 2021-hez képest a legtöbb élelmiszer esetén jelentősen csökkent a mediánfizetések vásárlóereje a fogyasztói árak drasztikus emelkedése miatt.