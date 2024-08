A napokban ment körbe a neten egy kauflandos akciós újságról készült kép, amiben 55 eurócentes dobozos sört és 39 eurócentes üveges söröket kínálnak a vásárlóknak. Ez az MNB pénteki euróárfolyamán számolva azt jelenti, hogy egy fél literes Krusovice északi szomszédunknál, a lánc 35 százalékos heti akciójának keretein belül 216 (itthon 430-490 forint között mozog) , a Kozel - szintén ekkora kiszerelésben - 153 forintba kerül (itthon 400 forint körül mozog), most 40 százalékkal húzták meg ennek a terméknek az árát.

Arról korábban már írt az Economx, hogy újszerű módszerrel próbál magának magyar vásárlókat szerezni a hazánkban boltokkal nem rendelkező lánc. Az, hogy honfitársainkat csábítja, nem újdonság, mivel célzottan keresik a magyar munkaerőt is boltjaikba. A Kaufland nagy ötlete az volt, hogy készített egy külön honlapot, amelyre határ menti üzleteinek kínálatát tölti fel magyar nyelven lapozgatható prospektusokon. Aki ide kattint, pontosan látni fogja, milyen akciós termékekre számíthat az üzletekben, így átgondoltabban dönthet arról, megéri-e kikocsizni Szlovákiába egy bevásárlásért – vette észre a Pénzcentrum.

Nagy Márton: Ilyen az, amikor stratégia nélkül ugrunk bele egy teljes ipar átállításába



Megállapítja: a lakossági szektor megtakarítási rátája historikusan magas, közben a magasabb jövedelműek egyre nagyobb arányban külföldön költik el a pénzüket, az alacsonyabb jövedelműek az elhalasztott fogyasztás helyreállítása helyett inkább az otthonteremtést, lakásvásárlást tartják fontosabbnak. Az Indexnek adott interjút Nagy Márton szerdán. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte az európai export helyzetét, illetve beszólt Hernádi Zsoltnak és a Matolcsy György által vezetett jegybanknak. Ami legalább ennyire fontos megállapítás volt a részéről, hogy nem költünk eleget. a lakossági szektor megtakarítási rátája historikusan magas, közben a magasabb jövedelműek egyre nagyobb arányban külföldön költik el a pénzüket, az alacsonyabb jövedelműek az elhalasztott fogyasztás helyreállítása helyett inkább az otthonteremtést, lakásvásárlást tartják fontosabbnak.

Az oldal a „Spóroljon ott, ahol lehet! Kis utazás, nagy spórolás minden család számára!" felütéssel a magyarok által leginkább lakott településekre bontja az akciós kínálatot. Ha az augusztus 28-áig érvényes ajánlatukat nézzük , akkor láthatunk másfél százalékos zsírtartalmú tartós tejet 216 forintért, 173 forintos búzalisztet, kilónként 1900 forintos csirkemellet, de akciós a napraforgóolaj is, azért 550 forintot kérnek.

Egyébként számolgatni se nagyon kell, az euró mellett ott szerepel forintban is az ár a termékek mellett. Most jegyezzük meg: a teljesség igénye nélkül választottunk termékeket az akciós újságból, és nem hasonlítjuk össze az összeset a Magyarországon kapható termékek áraival. Hogy ki és hol vásárol, milyen áron, azt a Tisztelt Olvasóra bízzuk. Annyi biztos, itthon is vannak bőven olyan akciók egyes láncoknál, amikor hasonló áron, vagy kedvezőbben juthatunk hozzá a cikkben kiemelt termékekhez.

A Kaufland nemcsak a felvidéki üzleteinek bevételét növelné szívesen a magyarok pénzéből, hanem munkaerőként is örömmel látja honfitársainkat.

Már egy ideje hirdet állásokat nemcsak szlovák, hanem román és német üzleteibe is raktárosi pozíciókra. Az órabér 17,85 euró, ami közel hétezer forint bruttóban, de cserébe elvárják, hogy a dolgozók keményen is végezzék munkájukat. A kisebb raktárak is 93 ezer négyzetméteresek egy ott dolgozó magyar beszámolója szerint.

Mi az a Kaufland? A Kaufland egy német hipermarketlánc. A Schwarz csoporthoz tartozik, mint a Lidl. Első üzletét 1984-ben Neckarsulmban nyitotta meg, írja a Wikipedia . Gyorsan terjeszkedett Nyugat-Németországban. Az áruházláncnak több, mint 1000 üzlete van Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában és Horvátországban. Magyarországon nincsenek jelen. A Schwartz Group jelentős árbevétel-növekedést ért el a 2024. február 29-én zárult üzleti évében csoportszinten 8,5 százalékkal, 167 milliárd euróra - 64 128 milliárd forintra - nőtt a bevétel, írja az European Supermarket Magazine alapján a Privátbankár.

Jönnek az olcsó oroszok

Közben Mere néven nyitna Magyarországon is üzleteket az orosz Szvetofor kiskereskedelmi lánc. A főként élelmiszereket és mindennapi használati cikkeket árusító, olcsóságáról híres „fapados” áruházról először olyan hírek jelentek meg, hogy három éven belül 200 üzletben szeretne 700 millió eurós forgalmat elérni hazánkban.

A Világgazdaság cikke szerint ez az elképzelés extrém és irracionális, hiszen „a Lidlnek van körülbelül ennyi üzlete – de nekik ehhez nagyjából 15 évre volt szükségük –, a 700 milliós árbevétel pedig a 2022-es adatok alapján a nyolcadik legnagyobb pozíciót jelentené az itthon működő kiskereskedelmi hálóztok között." A gazdasági lap úgy tudja, hogy Mere a fenti adatokkal szemben összesen 15 üzletet nyitna Magyarországon. Ennek megvalósítását ráadásul ahhoz kötik, hogy a majd már átadott boltokat, hogyan fogadják a haza vásárlók, teszi hozzá az írás.

Egyáltalán mi ez a Mere, honnan jön és hova megy? Erre kerestük a választ ebben a cikkünkben.