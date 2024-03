Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A K&H fiatalok pénzügyi tudatosságával kapcsolatos reprezentatív felméréséből kiderül, hogy a 14-18 éves korosztály – ha nem is gyakran, de – mégiscsak leginkább szüleivel beszéli meg az anyagi kérdéseiket. Az világosan látszik, hogy pénzügyekről ez a korosztály sem a tanáraitól, sem a barátaitól, de még csak nem is a nagyszüleitől, vagy távolabbi rokonaitól tájékozódik. Ahogy egyre érettebbé és önállóbbá válnak, úgy nő a téma iránti érdeklődésük.

A lányok jóval többen – a megkérdezettek 43 százaléka – beszélget anyagiakról a szüleivel,

míg a fiúknak csak 31 százaléka. Igaz, ők egy kicsit gyakrabban beszélik meg haverjaikkal a pénzügyeket, mint a lányok a barátnőikkel.

Annak, hogy a szülők az elsődleges beszélgetőtársak, az az oka, hogy leginkább bennük bíznak meg és hozzáértésüket sem vonják kétségbe a gyerekek.

A fiatalok nagyra értékelnék, ha az iskolákban banki szakemberek beszélnének a pénzügyekről és annak is örülnének, ha lehetne tőlük kérdezni a területtel kapcsolatban. De! Nagyjából egyenlő arányban – a megkérdezettek 20-20 százaléka körül – nyilatkoztak úgy, hogy valamilyen mértékben vonzónak találnák banki szakemberek játékos, interaktív előadásait pénzügyi témákban.

A pénzügyekről szóló rövid, érdekes videókat is szívesen megnézik, de népszerűek a játékok is. Fontos, hogy minőségi, vizuális megjelenítéssel, a fiatalok nyelvén szóljon hozzájuk.

Az anyagiakkal kapcsolatos tartalmakat a fiatalok figyelmébe kell ajánlani, maguktól nem keresnek ilyen témájú szórakoztató és instruktív anyagokat.

Leginkább a YouTube-on vagy TikTok-on akadnak pénzügyekkel foglalkozó tartalomra, de jellemzően csak akkor, ha éppen belefutnak egy érdekesebbnek tűnő videóba vagy hirdetésbe. A Facebook már annyira a boomerek terepe, hogy a kutatók rá sem kérdeztek.

Banki honlapot csak a 18 év körüliek néznek meg, közülük is alig 12 százalék. Ők azok, akik már általános vagy gazdaságra szakosodott hírportálokat is meg-megnéznek – ugyanis a televízió már nem információforrás számukra, pláne nem a nyomtatott sajtó.

Versenybe, vetélkedőbe is szívesen beneveznek – de csak akkor, ha a barátok is velük tartanak. A felmérés szerint a barátokkal, kortársakkal azért nem beszélnek anyagiakról, mert azokat nem érdekli, meg nem is igazán értenek hozzá.

A pénzintézet szerint érdemes a gyereket akár már 9-10 évesen is elkezdeni megismertetni a pénzügyekkel, hogy felnőtté válva otthonosan mozogjanak ezen a területen is. Ezért hívták életre 2010-ben a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt, mely hasznos pénzügyi tudást nyújt a 9-17 éves diákoknak.

Az idei megmérettetésen minden eddigi rekordot túlszárnyalva több mint háromezer csapatban összesen több mint 12 ezer diák jelentkezett az ország minden részéből. A verseny 2. fordulója is lezárult már, a csapatok a március 18-i eredményhirdetésre várnak, ahol kiderül, hogy ki jut tovább a regionális középdöntőbe.