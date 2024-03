Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A gazdaságilag rendkívüli kihívásokkal teli évben nagyszerű eredményeket ért el az Audi Hungária, a Győrben lévő autógyár tavaly volt 30 éves, ezzel kezdte a 2023-as év értékelését Michael Breme, az Audi Hungária igazgatóságának elnöke. A vállalat 2023-ban 9,102 milliárd euró árbevételt ért el, és összesen 343 millió euró értékű beruházást hajtott végre.

Az Audi továbbra is kiemelt szereplője a magyar gazdaságnak, jelentős mértékben hozzájárul a GDP-hez, az exporthoz és a foglalkoztatottsághoz Magyarországon. A vállalat nagy fokú rugalmasságról tett tanúbizonyságot, a munkavállalók 35 gyártóüzemet szolgálnak ki motorokkal és járművekkel.

A Made in Győr egy globálisan elismert minőségi termék

– tette hozzá az elnök.

Az Audi-csapat tagjai több mint 14 ezer képzési modulban vettek részt, emellett együttműködnek több felsőoktatási intézménnyel is, és a mérföldkövek között említette, hogy megalakult a Audi Hungary Ahead Kft., a győri autógyártás pedig olyan pontossággal működik, mint egy finom óramű.

2023-ban az Audi a világ egyik legnagyobb motorgyára volt, a háromhengeres autóktól egészen a tízhengeresig gyártottak modelleket. A sajtóeseményen bemutatták az Audi Q6 e-tront is, ami egy közepes méretű prémium SUV. És elbúcsúztak az Audi TT modelltől, a magyarországi ikontól, ebből az elmúlt 25 évben 660 ezret gyártottak – sorolta Michael Breme. Kiemelte: jelenleg az elektromos autózásban már 17 százalékot tesznek ki a plug-in hibrid modelljeik.

Jön a bónusz



Az autógyártó cégnél a fluktuációs ráta rendkívül alacsony, csupán két százalék. És tavaly megválasztották az Audi Magyarországot családbarát munkahelynek is.

A napokban 12 ezer munkatárs kap teljesítmény bónuszt is, ami az 1,8 szorosa a havi béreknek, ezt ma közölték a munkatársakkal

– mondta Michael Breme.

A bértárgyalásokkal kapcsolatban Németh Kinga, az Audi személyügyekért felelős igazgatósági tagja elmondta: az Audi-dolgozók bére az elmúlt 5 évben majdnem 100 százalékkal emelkedtek, ezt az ütemet nem fogják tudni tartani. A jelenlegi béremelési javaslata a cégnek 6,5 százalék, a szakszervezet pedig 10 százalékot javasol. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a gyártósorokon nem terveznek vendégmunkásokat alkalmazni a jövőben sem.

Kép: Audi

Az Audi Hungária teljesítményét a 2023-as üzleti évben gyártótelephely-specifikus kihívások befolyásolták. A négykarikás vállalatnál a tavalyi évben 1 660 425 motor, köztük 114 058 elektromos hajtás készült. A győri gyártósorokról összesen 177 775 gépjármű gördült le beleértve az SKD-gyártást.

Az Audi Hungaria a régió legnagyobb munkáltatója 11 663 munkatársat foglalkoztatott a tavalyi év végén. A 100 százalékos tulajdonú leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft.-vel együtt összesen 12 143 munkatársuk van.

Szigorú költségfegyelem lesz 2024-ben is

A beruházásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a vállalat számos új projektbe kezdett, köztük az új PPE (Premium Platform Electric) elektromos hajtás, valamint az EA888 R4 Otto motor sorozatgyártásába. A vállalat 1993-as alapítása óta az összberuházás értéke elérte a 12,5 milliárd eurót, mellyel az Audi Hungaria a magyar járműipar legnagyobb beruházója.

Soha nem dőlhetünk hátra az eredményeink kapcsán

– mondta Patrick Heinecke, az Audi Hungaria pénzügy, beszerzés, IT és compliance területekért felelős igazgatósági tagja.

Magyarország vezető exportőr, jelentős beruházó, jelentős foglalkoztató. Az Audi tavalyi árbevétel 9,1 milliárd euróra emelkedett, ami egy szép növekedés. A beruházásokat 50 százalékkal növelték 220 millióról 343 millió euróra, ez a jövő érdekében tett erőfeszítés – sorolta.

Főbb beruházási területek 2023-ban:

128 millió eurót fektettek az új elektromos hajtásokba;

70 millió eurót az új SUV-projektekbe;

33 millió eurót EA88-as benzinmotor optimalizálásába.

Ugyanakkor 2023-ban jelentős áremelésekkel szembesítették az Audit a külső beszállítók, az acél és az alumínium áremelkedése, másrészt a magas magyarországi infláció is jelentősen befolyásolta az eredményeket. A forint/euró árfolyama is negatív hatásokat váltott ki, és az energiaárak is elszálltak.

A gazdasági stabilitás megtartása és bővítése továbbra is csak karcsú költségstruktúrák és átfogó eredményprogram által lehetséges, az eredménystabilitáson intenzíven dolgoznak, a külső tényezőkre pedig nem tudnak hatni – mondta Patrick Heinecke.

Elhangzott az is, hogy az Audi az idei évben megkezdi a CUPRA Terramar modell gyártását Győrben, valamint tovább folytatja az az elektromos motorok újabb generációjának, az MEBeco hajtások gyártására való felkészülést is.