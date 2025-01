A veszprémi, a debreceni jégcsarnok és a győri műjégpálya is nyitva lesz ma éjszaka, hiszen sok kerül az Allianz Jégpályák Éjszakájára. A Városligeti Műjégpálya is meghosszabbított nyitvatartassál várja a korcsolyázókat. A kilátogatóknak különleges élményekkel, jégkorongos játékokkal, nyereményjátékkal készülnek.

Az éjszakai nyitva tartásban egy rekordkísérletben is részt lehet venni.

A Városligeti Műjégpálya egy felejthetetlen éjszakai korizásra vár mindenkit, aki gyors lesz, mert a jegyek limitáltak.

Programok:

16:00 – 20:00: Jégkorongos aktivitások, izgalmas nyeremények és Csúszka vár mindenkit.

21:30 – 00:30: Élő DJ szett és jégdiszkó.

Nyitvatartás és jegyek

16:00 – 20:00: Belépés kiemelt jeggyel vagy bérlettel.

21:30 – 00:30: Belépés csak Allianz Jégpályák Éjszakája jeggyel, amely limitált,

16:00 – 20:00: Kiemelt Városligeti Műjégpálya jegy

Diák/Nyugdíjas: 3000 Ft

Felnőtt: 4000 Ft

A bérletek NEM érvényesek az éjszakai korcsolyázásra.

Az éjszakai nyitvatartás alatt CSAK éjszakai jeggyel lehet belépni, ezek száma LIMITÁLT.

Hét Balaton-parti jégpálya és a Veszprémi Jégcsarnok is csatlakozott a Jégpályák Éjszakájához. A Magyar Jégkorong Szövetség immár kilencedik alkalommal rendezi meg az eseményt, a részt vevő Balaton környéki helyszínek a következők:

Balatonalmádi

Balatonfüred

Szigliget

Fonyód

Balatonboglár

Balatonlelle

Siófok

Veszprém (Jégcsarnok).

Balatonfüreden egy egész hétvégés buli kíséri a rendezvényt: többek között lesz élő zene, retró diszkó, gyerekprogramok, és a Magyar Jégkorong Szövetség kabalaállata, Csúszka is tiszteletét teszi. Szigligeten a DJ-s zenei kíséreten kívül például gyorskorcsolya- és kapura lövő versennyel is készülnek, Fonyódon pedig jégmozi is lesz.