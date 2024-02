A szállásportál ezúttal olyan szálláshelyeket tiltott le, amelyek nem fizették be azokat a hibásan kiállított számlákat, amelyekben annak a jutaléknak a megfizetésére kötelezik őket, amelyet a Booking.com előzetesen már levont tőlük.

A Spabook által megkapott levelezésből kitűnik, hogy a szállásadó nem hagyta figyelmen kívül a Booking jelzéseit az általa késedelmesnek tartott fizetéssel kapcsolatban, hanem tisztességel reagált, e-mailt írt és elmagyarázta a helyzetet, amelyre a Booking ügyfélszolgálata azt válaszolta, hogy továbbítják egy illetékesnek és addig nincsen további teendő. A sorra érkező automatikus üzenetekre küldött szállásadói válaszok egymást váltották, végül automata üzenetetben tájékoztatték szállásadót a szállás letiltásának tényéről.

Különösen pikáns, hogy olyan szálláshelyet is felfüggesztettek a rendszerükben, amelyiknek a Booking még mind a mai napig nem fizette ki azt a pénzt, amivel már fél éve tartozik nekik, de azért követeli azt a jutalékot, amit a még ki nem fizetett pénzből már előre levont.

A jelenség ezúttal is nemzetközi, a Spabook találkozott magyar és külföldi jelzésekkel is. Mindegyik esetében közös az, hogy a késedelmes fizetésre hivatkozva a Booking.com letiltotta a szálláshelyeket a rendszerében, így azok most nem kereshetők és ezen a platformon keresztül nem tudnak vendégeket fogadni.