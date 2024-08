Szerdán már az ipari termelés júniusi állapotáról oszt bizonyítványt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A legutóbbi adatközlés alapján nincs túl sok ok a bizakodásra, miután májusban 5,2 százalékkal maradt el a kibocsátás az egy évvel korábbitól.

Érdemes felidézni, hogy a KSH adatai szerint a feldolgozóiparon belül legnagyobb súlyú járműgyártás volumene 14,5 százalékkal esett vissza egy év alatt, ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 18,6 százalékkal csökkent. A második legnagyobb súlyú terület, az élelmiszeripar a kevés pozitív kivételek egyike volt, amelynek a termelése 9,6 százalékkal nőtt. A harmadik legjelentősebb villamosberendezés-gyártásnál viszont 18,7 százalékos visszaesést mértek, ezen belül pedig különösen feltűnő az akkumulátorok és szárazelemek előállításának 32 százalékos zuhanása.

Az autóipari vevőknél szemmel láthatóan nagy a pangás. A partnereink visszajelzése szerint van, ahol hatvan-hetven százalékos kihasználtsággal mennek a gépek, ami azt jelenti, hogy az üzemekben majdnem minden harmadik gép áll



– mondta az Economx érdeklődésére Konkoly-Thege Máté, a Thege-Plastic Kft. ügyvezetője.

Úgy véli, mindez több okra is visszavezethető, egyrészt a globális gazdasági és politikai folyamatokra, így az orosz-ukrán és az izraeli-palesztin konfliktusra, amelyek kedvezőtlenül hatnak a piacra. Ugyanakkor a számtalan elhalasztott – köztük állami – beruházás is elbizonytalanító tényező, másrészt egyfajta vásárlási vákuum is észlelhető, még a tőkeerős nagyvállalatok is elhalasztják a beruházásaikat. Ez a fajta óvatosság pedig egyértelmű hatással van a kibocsátási oldal szereplőire, így a kis- és közepes vállalkozásokra is.

„Az építőiparban észlelhető visszafogott magatartásnak talán az állami beruházások elhalasztása a legjellemzőbb példája. Ezt, ahogy más szereplők óvatosságát, természetesen a magánszektor is megérzi. Azokat a megbízásokat, amelyeket a nagy cégek korábban kiadtak a beszállítóiknak, megtartják maguknak, hiszen van szabad kapacitásuk. Ahhoz, hogy a rend helyre álljon, arra van szükség, hogy a termelési láncokban visszaépüljenek a rendelésállományok, ehhez viszont az kell, hogy javuljon a globális fogyasztói bizalom” – tette hozzá a műanyagipari szakember.

Konkoly-Thege Máté Kép: Index / Papajcsik Péter

Visszaesőben az akkumulátorgyártás, de nem kell megijedni

A KSH kimutatása alapján a hazai feldolgozóipari termelés nagyjából tizedét adó villamos berendezések gyártói teljesítménye és ezen belül az akkumulátorgyártás is csaknem ötödével esett vissza. Ezzel együtt a jármű- és akkumulátoripari szereplők a gyenge első félév után bizakodóak, az esztendő második felében javulásra számítanak.

Ezt támasztják alá az Európai Autógyártók Szövetsége adatai is, amelynek értelmében a 2024. márciusi visszaesés után áprilisban az új autók eladásai csaknem 14 százalékkal nőttek, ezen belül az elektromos modellek eladásai, ahogy a hibrideké is bővültek.

Ez utóbbi területeket az iparági verseny is hajtja, hiszen mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok próbálja a saját akkumulátoriparának fellendülését ösztönözni, az ázsiai szereplők jelenlegi dominanciáját csökkenteni.

A globális akkumulátorgyártási kapacitások 80 százalékát ugyanis a kínai cégek teszik ki, egyes vélemények szerint ez az arány a 2020-as évek végére 60 százalékra csökkenhet, az európai és amerikai gyártók kapacitásai pedig 30 százalékra is emelkedhetnek.

Az elektromos autóknál a pályázatok jelenthetnek megoldást

Ha az Európai Autógyártók Szövetsége adatai mögé nézünk, azt láthatjuk, hogy továbbra is a benzines és a hibrid járművek értékesítései határozzák meg a piacot, az előbbi kategória az eladások 34,4 százalékát, az utóbbi pedig a 29,5 százalékát tette ki az EU-ban. Hasonlóan teljesítettek a teljesen elektromos (14,4 százalék) és a dízelautók (12,7) is, a plug-in hibridek csökkenése pedig júniusban is tovább folytatódott, mindösszesen az eladások 6 százaléka mögött álltak.

Az elektromos hajtással rendelkező gépkocsik száma egy év alatt 74 089-ről 101 213-ra emelkedett Magyarországon. A túlzóan negatív híradások és újságcikkek hatásvadász címeivel ellentétben ezek nem rossz számok



– állapította meg a Thege-Plastic Kft. ügyvezetője. Kiemelte, hogy ennek a növekvő tendenciának várhatóan csak kedvezhet, hogy a kormányzat régóta szorgalmazza az elektromos autók vásárlásának újfajta támogatását, ami a közelmúltban újabb konkrétumokkal egészült ki. Ezek alapján az elektromos autók dedikált támogatását célozzák majd, mind fogyasztói, mind pedig gyártói oldalról. Ráadásul nemcsak az új, hanem a használt elektromos autók vásárlását is ösztönöznék.

Kép: Getty Images / Wojtek Laski

Az akkumulátorgyártók terjeszkedése jót tesz a hazai műanyagiparnak

Noha az Európai Unió több kínai elektromosautó-márkára is büntetővámot vetett ki, a BYD-nál 17,4 százalékot, a Geely esetében 19,9 százalékot, a Saicnál pedig 37,6 százalékot, Konkoly-Thege Máté szerint azért érdemes olvasni a sorok között. Az unió által kivetett vámok ugyanis ideiglenes jellegűek, amivel az unió egyértelmű célja az, hogy az európai gyártás képes legyen felzárkózni az ázsiaihoz.

A szakember úgy véli, hogy ez egy-két generáció alatt meg is történik, ezt követően pedig az EU a vámot mérsékli vagy kivezeti.

„Több évtizedes műanyagipari tapasztalattal a hátam mögött tudom, hogy a vásárlóinknak nagyjából 30 százalékos árelőnyt kell biztosítanunk a távol-keleti gépeinkre, hogy azokat vásárolják a drágább európai berendezések helyett. Igaz ez még az 1966-ban megalapított Haitian Group megoldásaira is, amely az ipari gyártás egyik legnagyobb multinacionális vállalatcsoportja, és amelynek magyarországi partnere a Thege-Plastic Kft., amely az együttműködésük valamivel több mint egy éve alatt jelentősen növelte a piaci részesedését. Továbbá a Haitian Group a már említett kínai piacvezető elektromosautó-gyártó, a BYD stratégiai partnere is, amely úgy néz ki, hogy Szegeden megduplázza a gyárának alapterületét, továbbá fémipari beszállítót is hoz magával, aminek értelmében szükségük lesz fröccsöntőgépekre is”

– mondott az összefüggéseket megvilágítva egy egészen konkrét példát lapunknak a műanyagipari szakember. „Ha pedig így lesz, ezek a beruházások a magyar kis- és középvállalkozásoknak is munkát adnak majd. Lényegében tehát bármilyen autóipari cég – legyen az amerikai, európai, indiai vagy kínai – jót tesz a magyar műanyagiparnak. Örülni kell ezeknek a beruházásoknak” – mutatott rá Konkoly-Thege Máté.