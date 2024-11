Egy New York-i árverésen a becsüsi jutalékkal együtt 6,2 millió dollárért kelt el egy szigetelőszalaggal a fehér falra ragasztott banán, Maurizio Cattelan világhírű olasz művész alkotása. A szokatlan és rendkívüli feltűnést keltő Comedian című műalkotásért a hatalmas érdeklődés mellett tartott aukción. A licit 800 ezer dollárról indult és percek alatt emelkedett dollármilliókra. A nyertes vevő a kínai születésű Justin Sun kripto-válllakozó lett, aki már akkor bejelentette, hogy Hongkongban fogja elfogyasztani a darabot.

A falhoz erősített banán már első bemutatásakor, 2019-ben nagy izgalmat keltett Miami Beachen, a bázeli művészeti vásár helyi rendezvényén. A túlzott érdeklődés miatt a banánt egy időre el is kellett távolítani a nyilvánosság elől, néhány korábbi verziója 120-150 ezer dollár közötti áron talált gazdára.

A vevő valójában egy hitelesítő okmányt kap, amely feljogosítja arra, hogy a falra ragasszon egy banánt és Comediannek nevezze azt.

Az aukciót megszervező Sotheby's „a kortárs művészet egyik legragyogóbb provokatőrének" nevezte katalógusában Cattelant, aki „állhatatosan, jelentőségteljes, szemtelen, és gyakran vitatható módon dúlja fel a művészeti világ status quo-ját".

Justin Sun most lehúzta a ragasztószalagot, és élvezettel ette meg a banánt a The Peninsula Hong Kongban, a város egyik legdrágább szállodájában tartott sajtótájékoztatón.

„Sokkal jobb ízű, mint a többi banán. Valóban, egész jó" – mondta. Sun korábban azt mondta, a darab „olyan kulturális jelenséget képvisel, amely áthidalja a művészet, a mémek és a kriptovaluta közösség világát”.

Sun egyébként kedden az X-en bejelentette, hogy 30 millió dollárt fektetett be a World Liberty Financial-be, amelyet Donald Trump megválasztott amerikai elnök indított el szeptemberben családja kriptovaluta-vállalkozásaként. Bejegyzésben azt is közzé tette, hogy platformja, a TRON „elkötelezett amellett, hogy Amerikát ismét naggyá tegye és az innováció élére álljon”. Trump vállalkozásába való befektetését követően a World Liberty Financial tanácsadója lett.

Tavaly az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete csalással és más értékpapír-törvénysértésekkel vádolta meg a Sunt. Válaszul X-en azt mondta, hogy a panasz „nem megalapozott”.