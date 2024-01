Lakássá alakíthatják az üresen álló irodaházakat

New York, Boston és Cleveland is belemenne abba, hogy a már felépített monstrumokat utólagosan átépítsék, sőt, ösztönöznek is erre. A Biden-adminisztráció szövetségi programokkal és adókedvezményekkel könnyíti meg ezt az utat. A helyi vezetők pedig felgyorsítják a területrendezési és építési korlátozások módosítását.