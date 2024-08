Az ipari termelés júniusban 8,2 százalékkal maradt el a tavalyi évtől, pedig akkor sem volt igazán rózsás a helyzet. A kormányzati kommunikációban viszont jelentés eltérés tapasztalható, ugyanis Orbán Viktor idei tusnádfürdői beszédét követően megjelent egy alternatív univerzum, a béke szigete is a magyar gazdaság számára. Ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy

minden pozitív ígéret, várakozás csak akkor valósul meg, ha véget ér az Ukrajnában zajló háború. Addig pedig maradnak az egyre negatívabb kilátások.

Amíg nincs béke...

Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium - NGM) az ipari teljesítmény visszaesését például most azzal magyarázta, hogy

a háború, a hadiipar és a segélyek finanszírozásán keresztül rengeteg forrást von el a gazdaságtól és a fejlesztésektől, valamint bizonytalanságot kelt a piacokon, ezáltal visszafogja a befektetéseket.

A háború véget érésével helyreállhat a kereslet, így az ipar teljesítménye is, a magyar növekedés pedig ismét elérheti a dinamikus 4 százalékos szintet - tette hozzá, nyilvánvalóan azzal a vörös farokkal, hogy fogalmunk sincs (sajnos), hogy mikor ér véget a háború.

Munkagépekkel talajelőkészítő munkálatokat végeznek a leendő CATL akkumulátorgyár területén a Déli Ipari Parkban Debrecen közelében 2023. február 23-án. Kép: MTI, Czeglédi Zsolt

Az ipari adatokat az államtitkár még azzal is kommentálta, hogy a kormány a kedvezőtlen exportkörnyezet ellensúlyozása érdekében olyan beruházásokat ösztönző intézkedésekkel támogatja a belföldre termelő hazai ipar fellendülését, mint az 1200 milliárd forintos keretösszegű Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram, vagy a mikro-, kis- és középvállalkozások számára 0 százalékos fix kamatozású hitelt biztosító, 155 milliárd forintos keretösszegű KKV Technológia Plusz Hitelprogram, valamint a családokat támogató, 2024. július 1-jétől elindult Otthonfelújítási Program is. Ez azért is hangsúlyos, mert ahogy azt Fábián Gergely is elismerte,

az magyar ipar teljesítményének helyreállását továbbra is késlelteti az európai külpiacok, különösen legfontosabb külpiacunk, a német gazdaság háború miatti gyengélkedése, melyet a vállalatok a gyakorlatban csökkenő keresletként érzékelnek.

Önsorsrontás

Az hogy egy kormánytag külső okokra mutogat egy válság idején, az a Lajtától nyugatra sem ismeretlen, az viszont valóban unortodox, hogy Magyarországon a költségvetés helyzetétől kezdve az ipari termelésig az orosz-ukrán háborúra, illetve Donald Trumpra hivatkoznak - fogalmazott az Economxnak Ember Zoltán Levente.

Az Iránytű Intézet ügyvezetője szerint ez azért is meglepő,

mert így joggal feltételezhető az, hogy a kormány sem számít arra, hogy saját hatáskörben helyreálljanak a gazdasági folyamatok,

pedig év elején még a gazdasági elemzők is úgy látták, 2024 második felében elindulhat a kilábalás, erősödhet a lakossági fogyasztás.

Önsorsrontó folyamat, hogy a Fidesz a háborúval magyarázza a gazdaság helyzetét

- szögezte le az elemző.

Ezzel ugyanis táplálja a pszichózist a társadalomban, az emberekben egyre erősebbé válik a félelem, a családok óvatosabbá válnak, visszafogják a fogyasztást, nem költenek, lassítva a nemzetgazdaságot, csökkentve az állami bevételeket.

Szintén fontos szempont lehet a későbbiekben az is Ember Zoltán Levente szerint, hogy a gazdaság visszaesése miatt a költségvetés már nem nyújthat elég fedezetet az osztogatáshoz, a jóléti intézkedésekhez sem, így a kormányzat számára ismét a hitelfelvétel maradhat az egyetlen megoldás.

Kép: Economx.hu

Újra nyit a nyár, hát zárjon be a gyár!?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mai gyors jelentése szerint

2024 júniusában az ipari termelés volumene 8,2, munkanaphatástól megtisztítva 3,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene. Csak két alág kibocsátása nőtt: a vegyi anyag, termék gyártásáé, valamint a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységé.

Az ipari termelés az év első hat hónapjában 3,3 százalékkal kisebb volt, mint 2023 azonos időszakában.

Annyi jó hír mindenképpen érkezett, hogy a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2024 májusához, tehát az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal emelkedett.

A 2024-es ipari termelés értéke havonta, folyó áron (zárójelben a 2023-as adatokkal):

Január: 4 527 milliár forint (4 706 milliárd forint),

Február: 4 795 milliárd forint (4 625 milliárd forint),

Március: 4 816 milliárd forint (5 304 milliárd forint),

Április: 4 726 milliárd forint (4 348 milliárd forint),

Május: 4 760 milliárd forint (4 872 milliárd forint).

Az első öt hónap során három alkalommal is jobb eredményt értünk el tavaly, sőt, 2023 márciusában a magyar ipari termelés az ötezer milliárdos határt is átlépte - ettől a szinttől jelenleg még messze vagyunk.

Visszafogja a GDP-t

A magyar ipar továbbra sem duzzad az erőtől, azonban hosszú idő után végre ismét egy pozitív teljesítménnyel rukkolt elő, ezzel egy három hónapja tartó zsugorodás tört meg az iparban, bár azért meggyőzőnek a javulást aligha lehet nevezni. Az egyhavi növekedés javított az éves bázisú indexen is - utalt Virovácz Péter, az Erste vezető elemzője, hogy havi alapon, szezonális és naptárhatással kiigazítva 0,5 százalékkal emelkedett az ipari termelés volumene 2024 júniusában.

A közgazdász elemzésében kitér arra is, hogy van egy statisztika, ami segít nekünk tisztán látni: a fix bázisú index. A 2021. év átlagos havi teljesítményéhez viszonyítva az ipari kibocsátás volumene 3,4 százalékkal marad el napjainkban és még mindig meglehetősen közel vagyunk a 2021. évi mélyponthoz. Az ipar teljesítménye összességében tehát továbbra is gyenge - állapítja meg.

Kép: Economx.hu

Virovácz Péter hangsúlyozta, hogy a részletes adatokra ugyan még várni kell, de a KSH előzetes adatközlése általánosan romló tendenciát vázolt fel, ahogyan ezt az elmúlt hónapokban is láthattuk. A gyorstájékoztató csupán két alágat nevezett meg, amelyik érdemi pozitív teljesítményt nyújtott. Ez pedig a vegyi anyag, termék gyártása és a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység területe.

Egyik alágazat sem tartozik a hat legnagyobb súlyú ipari terület közé és egyiket sem szokták a magyar ipar húzóágazatának nevezni. Sajnos ez a kép továbbra is arra utal, hogy az igazán meghatározó ágazatok, úgy mint a jármű- és villamos berendezés, az elektronikai cikkek gyártása valamint az élelmiszeripar még mindig kitartóan zsugorodik

- figyelmeztetett.

Az Erste vezető elemzője arra jutott, hogy a magyar ipar 2024 egészében markánsan visszafoghatja majd a GDP-növekedést.