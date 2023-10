A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) még a múlt év elején egyszerre öt eljárást indított a közbeszédben leginkább sörtörvényként emlegetett, két éve bevezetett kereskedelmi szabályozás érvényesítésére, amelynek célja az italválaszték bővítése és a szektorban gyakori kizárólagossági megállapodások visszaszorítása volt.

Ezen eljárások közül eddig négyet vitt végig a GVH. Két gyorsétteremlánc, a Burger King és a KFC esetében még tavaly év végén zárultak le a vizsgálatok. A három nagy magyarországi sörgyárral, így a Borsodival, a Dreherrel és a Heineken Hungáriával szemben indított, párhuzamosan futó vizsgálatokból elsőként a Heineken eljárása fejeződött be szeptember közepén, megállapítva, hogy a holland tulajdonú sörgyár hazai leányvállalata megsértette az új rendelkezéseket.

A hatóság most újabb söripari céggel szemben zárta le eljárását, amely során a Dreher Sörgyárak és egy fővárosi vendéglátóhely kereskedelmi kapcsolatát vizsgálta, akárcsak a Heinekent érintő eljárás során.

A vizsgálat feltárta, hogy a Dreher olyan feltételekkel alakított ki együttműködést, amellyel arra ösztönözte az érintett vendéglátóhelyet, hogy szinte kizárólagosan tőle vásárolja sörkészletét.

Ezzel a versenyhivatal álláspontja szerint leszűkítette a fogyasztók választási lehetőségeit, és akadályozta más sörgyártók érvényesülését.

A GVH versenytanácsa mindezekre tekintettel – a vizsgált együttműködési kapcsolatban érintett egyetlen vendéglátóhely forgalmát alapul véve – a Dreherre 12 millió forint bírságot szabott ki amellett, hogy kötelezte a vállalatot megfelelési program kialakítására, amely biztosítja, hogy a jövőben a Dreher magatartása megfeleljen a hatályos kereskedelmi szabályozásnak.

A versenyhivatal álláspontja szerint, figyelembe véve, hogy a megfelelési program az összes a sörgyártó céggel kereskedelmi kapcsolatban lévő vendéglátóhelyre érvényes lesz, így annak pozitív hatásai a teljes hazai piacra kiterjednek majd, így a fogyasztók széles köre részesülhet belőlük.

A bírság összegének meghatározásakor eltérés volt a korábbi, a Heinekennel szemben folyatott eljáráshoz képest, hogy a holland sörgyártóval ellentétben a Dreher nem minősül visszaesőnek. Ez indokolja, hogy a Dreherre kiszabott bírság alacsonyabb.

Reagált a Dreher Sörgyárak Az ügyben a GVH döntését és indoklását tudomásul vettük, de annak tartalmával nem értünk egyet és mérlegeljük a következő lépéseket – reagáltak a GVH-bírság hírére az Economx.hu-nak a Dreher Sörgyáraknál.



Kifejtették, hogy a kereskedelmi törvény szövege sok helyen nem egyértelmű, több olyan, többféleképpen értelmezhető megfogalmazás is van benne, amelynek értelmezésében nem értenek egyet a Gazdasági Versenyhivatallal.



A Drehernél hozzátették: ahogy az elmúlt 170 évben, úgy most is következetesen betartják a jogszabályokat, fókuszálva a fogyasztóik és üzleti partnereik igényeire és elégedettségére.

Az ügyben érintett másik vállalkozásra – a vendéglátóhelyet üzemeltető C V G Kft.-re – a GVH nem szabott ki bírságot, hanem figyelmeztetésben részesítette. Ennek oka a hatóság tájékoztatása szerint egyrészt az, hogy a vállalkozás szerepe a jogsértésben csekélyebb volt, másrészt, hogy az eljárásban érintett üzemeltető kisvállalkozásnak minősül.

Ugyanakkor a releváns szabályozással összhangban lévő megfelelési program kialakítására a fővárosi kisvállalkozást is kötelezte a nemzeti versenyhatóság.