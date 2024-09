Újabb mélypontra érkezett a Scholz-kormány népszerűsége Németországban: az Insa közvélemény-kutató intézet hetente végzett felmérésében legújabban jelentős csökkenést mértek a szavazók körében, akiknek mindössze a 29 százaléka tudja elképzelni, hogy a három koalíciós párt valamelyikére szavazzon – írja a Welt. A jövő évi országos választásokon ismét kancellári pozícióra törekvő Olaf Scholz szociáldemokrata SPD pártja is veszített a népszerűségéből, míg társa, az FDP be sem kerülne a parlamentbe egy mostani szavazás esetén. A németeknél továbbra is a kerszténydemokrata CDU/CSU unió tűnik a legesélyesebbnek, míg második helyen a szélsőjobboldali AfD szerepel.