Az NMP-t (N-metil-2-pirrolidon, metil-pirrolidon) általában oldószerként használják különféle iparágakban. Veszélyes tulajdonságai miatt az Európai Bizottság 2018 áprilisában korlátozta felhasználását. Reprodukciót károsító anyag, súlyos szemirritációt okoz, bőrirritáló hatású, de légúti irritációt is okozhat. A levegőben gőzként jelen lévő NMP a bőrön keresztül is bejuthat a szervezetbe. Ezt az oldószert találták meg korábban néhány gödi kút vizében, illetve a Greenpeace szerint a gödi Samsung-üzem által is használt városi kommunális szennyvízcsatornában - írta korábban a 24.hu.