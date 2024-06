Az uniós választások eredményére az euró érdemben gyengült a dollárral szemben, a befektetők nem díjazták a kialakult bizonytalanságot, ami negatívan hatott a régiós devizákra és a forint árfolyamára is. Ez, kiegészülve a Fed kommunikációjával, rendkívül volatilis piaci környezetet teremtett,

így egy pozitív vagy negatív döntés a Fitch részéről nagyobb hullámokat eredményezhet a jegyzésben

− jelezte az Economx-nek Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője. A szakértő emlékeztetett, hogy a Fitch-nél jelenleg a magyar államadósság befektetésre ajánlott, besorolása BBB kategória negatív kilátással. A negatív kilátást 2023. január elején kaptuk, vagyis másfél évvel ezelőtt, az energiaválság időszakában. Jóllehet az eltelt időtartam már megfelel a hitelminősítők szokásos gyakorlatának a besorolás módosítására, a gazdaságkutató intézet várakozásai szerint most nem kerül sor a besorolás megváltoztatására.

A fő kérdés az államadósság és a költségvetési hiány

Molnár szerint a legfontosabb mutatók a hitelminősítők számára a költségvetési hiány és az államadósság.

A kormányzat továbbra is elkötelezett a 4,5 százalékos hiány tartása mellett, amely a prognosztizált 2,5 százalékos gazdasági növekedés mellett az államadósság-ráta csökkentését is biztosítaná.

A gazdaság teljesítményét illetően a reálbérek emelkedése támogatja a belső keresletet, miközben az infláció lassulása lehetővé tette a jegybanki alapkamat mérséklését, ami a kamatkiadásokat is csökkenti. A külső kereslet, illetve az export és az ipar ennél kedvezőtlenebb képet mutat:

legfontosabb felvevőpiacunk, a német gazdaság továbbra is gyengélkedik

− világított rá Molnár, aki szerint a hangulatindexek fokozatos javulása az ipari adatokban még nem jelent meg, így pedig a külpiacok teljesítménye kockázatot hordoz magában a növekedést illetően. A gazdaság többi egyensúlyi mutatója kedvezően alakult:

a folyó fizetési mérleg egyenlege immár többletet mutat,

miközben a bankrendszer stabil,

és az államadósság piaci finanszírozása is fennakadásmentes

− sorolta a szakértő. Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint azonban nem sok olyan területet láthat a hitelminősítő, amelyet pozitívan tud értékelni, amennyiben önmagában csak a magyar makrogazdasági és költségvetési folyamatokat figyeli. „Talán az egyik pozitív dolog, hogy az ország semmilyen finanszírozási problémával nem küzd. Az aukciókon az érdeklődés továbbra is többszöröse az értékesíteni kívánt mennyiségnek“.

Nem túl fényes a kép

Virovácz szerint pozitívumként lehet még értékelni a monetáris politikai és inflációs folyamatokat, és a rekord méretűre duzzadó devizatartalékot.

Ezzel szemben az idei gazdasági növekedés érdemben gyengébb lesz, mint azt 2023 decemberében előrejelezte a Fitch

− véli a szakértő, megjegyezve, hogy emellett a költségvetés hiánya is magasabb lett tavaly a vártnál és idén is jelentősen meghaladja a várakozásokat. Arról nem is beszélve, hogy nagyon nagy valószínűséggel az adósságráta 2024 végén magasabb lehet, mint 2023 végén volt.

Ugyanakkor soha sem csupán önmagában néz egy országot egy hitelminősítő, hanem a hasonló besorolással bíró országok folyamataihoz is viszonyít. És pont ez lesz az, ami miatt végül a Fitch Ratings, az előtte szólókhoz hasonlóan végül változatlanul hagyja a besorolásunkat.

− mondta Virovácz, hangsúlyozva, hogy a kulcs talán maga a fiskális helyzet romlása lenne, ám a többi BBB ország esetében is kedvezőtlenek a költségvetési folyamatok és jórészt emelkedő államadóssággal számolhatnak. Ebben a tekintetben pedig Magyarország sem lógna ki a sorból. „Nyilvánvalóan kifejezetten faramuci a helyzet, hiszen az embernek az az érzése, hogy az évek óta mantrázott államadósságráta-növekedés, mint egyértelmű leminősítési tényező végül valósággá válhat és ennek ellenére nem történt vagy történik változás”.

A szakértő emlékeztetett, hogy 2023 januárjában negatív kilátással látta el Magyarországot a Fitch Ratings. Jellemzően 24 hónap a döntési ablak, ami alatt valamilyen irányú változtatást már muszáj hozni. Ebből a szempontból a soron következő, novemberi Fitch Ratings döntés még szintén belefér ebbe az időkeretbe, így vélhetően inkább megint elhalasztja a változtatást.

Az év vége felé már pontosabban lehet látni, hogy hol tetőzik az infláció, mi történik a költségvetésben és az államadósság-ráta valóban emelkedik-e.

„Összességében tehát most biztonsági játékot játszhat a hitelminősítő és nagyobb valószínűségét látom a változatlanul hagyott besorolás-kilátás kombinációnak − BBB; negatív −, mint egy tényleges leminősítésnek“ − zárta Virovácz Péter.

