A műanyagot a múlt század legfőbb találmánya volt, sokat köszönhetünk ezeknek a mai napig, de utólag már látszik, hogy milyen komoly árat kell ezért fizetnünk. Bár a problémákra egészen korán rájöttek az ipari fejlesztésekhez közel álló szakemberek, sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy igazán komolyan is vegyék a dolgot – írja a Zöldpálya.

Bizonyos járulékos hátrányokra csak ezen anyagok tartós használatát követően derült fény, de emellett sokáig vélték úgy, hogy több az előnye, mint a hátránya.

Akadnak biztató eredmények a műanyag újrahasznosításának hatékonyabbá tételére, de mára szinte kezelhetetlen problémát okoznak a környezetünkben, és mint kiderült, a csomagolt élelmiszereket is hajlamosak szennyezni egy új kutatás szerint. A Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology című tudományos szaklap szerint egy vizsgálat során több mint 3601 különféle vegyszer jelenlétét mutatták csomagolt élelmiszereken, melyek közül mintegy 100 kifejezetten veszélyes lehet az egészségre, de további több százról nem is tudunk eleget ahhoz, hogy ismerjük az esetleges kockázatait.

Korábbi kutatások szerint mintegy 14 ezer olyan vegyi anyag létezik, amely a gyártás, a csomagolás és a logisztikai folyamatok során közvetlenül érintkezik az élelmiszerekkel.

A kutatást lefolytató szakemberek tulajdonképpen ezeket a vegyi anyagokat igyekeztek különböző úgynevezett biomonitoring-adatbázisokban fellelni. Míg alig néhány száz ilyen megtalálására számítottak, a 3601-es végeredmény meglepte őket is.

Szakértők azt javasolják, hogy igyekezzünk minél több friss, feldolgozatlan és csomagolatlan termékeket vásárolni egyenesen a termelőktől, ha pedig csomagolt élelmiszert veszünk, mihamarabb bontsuk ki, hogy minél kevesebbet érintkezhessen a csomagolóanyaggal, és semmiképp se melegedjen fel.