Nem csupán az online trendek közé, de a magyarországi piacra is valósággal berobbant a borsos árú édesség, a dubaji vagy dubai csokoládé. Olyannyira megugrott az érdeklődés az újdonsült finomság iránt, hogy az csakhamar a magyarok egyik kedvencévé vált. Sőt, már-már a bejglivel vetekszik a népszerűsége a karácsonyi ünnepi szezon közeledtével.

Sokaknak nem kell már bemutatni ezt az érdekes kreációt: a tejcsokoládé burokban ropogós kadayif tésztát találni, ami pisztáciakrémmel és tahinival, azaz szezámpasztával társul. Az egész koncepció közel-keletről érkezett.

Óriási érdeklődés övezte

Az Egyesült Arab Emírségekből beszivárgó édesség miatt egy díjnyertes cukrászdában például új munkatársak felvételére is szükség volt, de még így is csak várólistán lehet hozzájutni.

A hazai kiskereskedelmi láncok jelentős része is egyből ráharapott, és mivel nincs brandre vonatkozó megkötés, avagy nincs levédetve a márkanév, saját termékként tudták beilleszteni árukínálatukba.

Azzal azonban kevésbé számoltak előre, hogy a TikTokon felkapott csokitípus hihetetlen volumenű kereslettel jár záros határidőn belül.

Épp ezért korlátozni kényszerültek a megvásárolható dubaji csoki mennyiségét.

Pár napja hivatalossá vált, hogy például az Aldiban december 15-től, a Lidl-ben pedig már 12-től kaphatók a pisztáciával töltött édességek. Az előbbi boltban a 30 grammos kiszerelés 499 forintra, míg 90 grammos csokoládé esetén 1499 forintra rúg az ára. Utóbbiban a 100 grammos kiszerelés lesz elérhető, ennek ára 2499 forint. A dubaji csoki versenyével kapcsolatban a vg.hu azt írta, a kilónkénti árban az egyikük messze jobb ajánlattal áll elő, mint a másik üzletlánc, ugyanis

az Aldinál a fajlagos ár 16 655 forint,

a Lidlnél pedig 24 990 forint.

Utóbbi szupermarketnél már azt is jelezték, hogy egy alkalommal legfeljebb csak két darab ilyen édességet lehet már csak vásárolni.

Rálicitáltak a mennyiségi limitre

Nem kellett sokat várni, hogy újabb szereplő lássa meg az üzleti lehetőséget, hiszen az eddigi két diszkontlánc mellett az Auchan is csatlakozott december 12-én az új keletű édességtrendhez. Itt is vásárlási limittel kínálják a dubaji csokit, egy vásárlás alkalmával összesen három darabot lehet venni belőle az áruházakban és interneten keresztül is.

De ha ez nem lenne elég, az édesszájú vásárlóiknak az Auchan azt is leszögezte, hogy amennyiben valaki saját maga szeretné elkészíteni az ikonikus édességet, az boltjaikban és az online áruházban minden hozzávalót megtalál egy helyen, kezdve a recepttel.

A populáris magaslatokra törő csokoládénak egyre több gyártója akad az Európában is. Ám a méregdrágán kínált terméknek van „feltalálója”, és mint ilyen, egyszer követelheti magának a jogot, hogy csak saját maga értékesíthesse. A vg.hu arról számolt be, hogy ez Sarah Hamoudához, a dubaji székhelyű Fix Dessert Chocolatier alapítójához köthető. Az influenszerként is működő hölgy elmondta, hogy állapotosként kívánós volt, és akkoriban találta ki ezt az egyedi összeállítást. Egyelőre nem tudni, hogy a közeljövőben levédetnék-e a dubaji csokit, de

amennyiben így alakul, akkor betiltásra kerülne a neve.

Ennek veszélyétől viszont most, a 2024-es év végén már aligha kell aggódni.