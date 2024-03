Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A volt elnök megfellebbezte Arthur Engoron New York-i bíró polgári csalási perében hozott februári ítéletét, amely hétfőig több mint 454 millió dolláros óvadék megfizetésére kötelezi őt. Donald Trumpnak március 25-e, hétfőig van ideje biztosítékot vagy óvadékot letenni az ítéletért, hogy haladékot kapjon a fellebbezés idejére.

Ha szükséges, egészen az amerikai legfelsőbb bíróságig fogok harcolni. Nem vehetik el a tulajdonodat, mielőtt esélyed lett volna fellebbezni egy Trump-gyűlölő, inkompetens bíró döntése ellen, akit többször buktattak meg, mint bármelyik bírót az államban

– mondta a Fox Newsnak adott interjújában a volt amerikai elnök.

Trump a konzervatív hírcsatornának elmondta, hogy közel 500 millió dollár készpénzzel és egyéb ingatlanokkal rendelkezik, de ez „nem jelenti azt, hogy pénzt adnék egy gazember és inkompetens bírónak”.

A lépés a New York-i és a szövetségi bíróságokon szokásos eljárás, és lehetővé teszi az alperes számára, hogy fellebbezzen, miközben biztosítja, hogy a felperes behajthassa a pénzt, ha a fellebbezés sikertelen. Ha Trump a határidőig nem elégíti ki az óvadék összegét, Letitia James New York-i főügyész, aki a csalási ügyet indította ellene, megkezdheti vagyonának, köztük ingatlanjainak és bankszámláinak lefoglalását.

Ahhoz, hogy az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé kerüljön, Trumpnak először be kellene fejeznie az állami bírósági fellebbezési eljárást. Egy középfokú fellebbviteli bíróságtól, az állami fellebbviteli részlegtől azt kérte, hogy vagy csökkentsék a biztosíték összegét, amelyet ki kell fizetnie, vagy függesszék fel az ítéletet biztosíték nélkül, amíg fellebbez. A bíróság még nem döntött az ügyben – számolt be róla az NBC News.

Itt vannak azok az ingatlanok, amelyeket Trump elveszíthet egy seriffi árverésen.

1. Seven Springs

Trump 1996-ban megvásárolt Seven Springs-i birtoka, amelyet 1919-ben építettek a Washington Post kiadója számára. A Trump Organization honlapja szerint több mint 200 hektárjával az egyik legnagyobb magántulajdonban lévő ingatlan Westchester megyében. Jelenleg senki sem él a birtokon, ami megkönnyíti a lefoglalást. A Forbes szerint nettó értéke 25 millió dollár.

2. Westchester Golf Club

Egy golfklubot talán nehezebb pénzzé tenni, de Letitia James elképzelhető, hogy akár a golfklubot, akár a Seven Springs-i birtokot köztulajdonú parkká alakítja át – fogalmazott a Business Insider. Az üzleti portál közölte, hogy a klubot helyben 15 millió dollárra becsülték, de a New York Times szerint Trump az ingatlanadója csökkentésére törekedve azt állította, hogy a klub mindössze 1,4 millió dollárt ér.

3. Wall Street 40.

Trumpnak nettó 80 millió dollár értékű földbérleti joga van a Wall Street 40-ben, más néven The Trump Buildingben. Ez lehetővé tette a volt amerikai elnök számára, hogy fejlessze az ingatlant és kereskedelmi bérleti díjakat szedjen.

A 40 Wall Street Kép: Getty Images

Letitia James, New York-i főügyész egy háztömbnyire lévő irodájából minden nap láthatja a 70 emeletes Financial District-i felhőkarcolót, amely The Trump Building nevet viseli, ahogy az az északi homlokzatán arany betűkkel olvasható. Így nem volt meglepő, hogy James konkrétan megemlítette az épületet, amikor februárban az ABC-nek azt mondta, hogy lefoglalja Trump vagyonát, ha az nem fizet.

4. Trump Tower Triplex apartman

Ez a republikánus elnökjelölt manhattani otthona, amely a Midtownban az Ötödik sugárút fölé magasodik. Trump azt állította, hogy a penthouse értéke eléri a 327 millió dollárt.

New York-i tisztviselők szerint több mint háromszorosára emelte a tényleges értékét, amelyet a Forbes most jóval konzervatívabb, 52 millió dollárban határoz meg.

5. Trump Tower kereskedelmi helyiségek

Trump nem tulajdonolja teljes egészében az épületet, amely tele van luxusotthonokkal, valamint irodai és kiskereskedelmi helyiségekkel. A Forbes 56 millió dollárra becsüli Trump irodai és kiskereskedelmi birtokainak nettó értékét.

6. 1290 Avenue of the Americas

Trump 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik ebben a Midtown felhőkarcolóban, a Forbes szerint nettó 287 millió dollár értékben.

7. Trump World Tower

A Trump World Tower pár lépésre található az Egyesült Nemzetek Szervezetétől. A korábbi elnök kereskedelmi, garázs- és lakóházi birtokainak nettó értéke az épületben 19 millió dollár a Forbes szerint.

8. Trump Park Avenue

Trump tulajdonában 17 társasházi lakás és néhány üzlethelyiség van, amelyek értéke 101 millió dollár a Forbes szerint. A republikánusok várható idei elnökjelöltje korábban azt állította, hogy az ingatlanban lévő érdekeltségei akár 350 millió dollárt is érhetnek. Itt volt az egykori Hotel Delmonico, a Trump Park Avenue az a hely, ahol Bob Dylan először találkozott a Beatles-szel – írta a Guardian.

9. 6 East 57th Street

Amikor tűz ütött ki a Tiffany zászlóshajó üzletében, az ékszerüzletet Trump ingatlanjába, a 6 East 57th Streetre költöztették át. Trump két kiskereskedelmi bérleményt birtokol itt, amelyek nettó 99 millió dollár értékűek a Forbes szerint.

10. Trump Plaza

Trump nettó tulajdona ebben a névadó nevével fémjelzett, 1984-ben megnyílt épületben valójában társasházi egységekre, valamint kiskereskedelmi és garázshelyiségekre korlátozódik, nettó értéke 18 millió dollár a Forbes becslése szerint.

11. Trump Parc

A Forbes 28 millió dollárra teszi Trump társasházi, garázs- és kiskereskedelmi tulajdonának nettó értékét.

12. Trump International Hotel & Tower

Az ingatlan a Columbus Circle-ben, a Central Park délnyugati szélén található.

A Trump International Hotel & Tower New York Cityben Kép: Getty Images

Trump kiskereskedelmi, garázs- és lakótelepi tulajdonai a Forbes szerint 4 millió dolláros nettó vagyonnal rendelkeznek.

13. Trump-palota

Trumpnak igencsak korlátozott érdekeltsége van ebben a manhattani Upper East Side-i lakóparkban. A Forbes egymillió dollárra teszi a tárolóegység-birtokainak nettó értékét.