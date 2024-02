A tervek szerint 2024 első felében több mint ötven fővel bővül a vállalati létszám, ami az év folyamán várhatóan fokozatosan nőni fog. A diplomás és szakképzett munkaerő mellett a CATL szívesen foglalkoztat gyakornokokat is, ám jelenleg elsősorban karbantartási, termelési, minőségbiztosítási, mérnöki, technikusi és logisztikai munkakörökbe várják a jelentkezőket, de folyamatos a felvétel az irodai, adminisztratív munkakörökre is.

A CATL és a hazánkba települő akkumulátoripar kapcsán különösen fontos szempont a munkaerő kérdése, tekintettel arra, hogy még a kormányzat szerint is akkora már most is a munkaerőhiány , hogy muszáj külföldi vendégmunkásokat foglalkoztatni a termelés fenntartása érdekében. A kínai gyártó mindenesetre arra tett most is ígéretet, hogy 2024 második felében a helyi munkaerőfelvétel folytatódik, és ebben az időszakban már a fizikai munkavállalók száma várhatóan meghaladja az irodai alkalmazottak számát is, igaz, az angol nyelvtudás a legtöbb esetben minimum előny, de sokszor elvárás is.