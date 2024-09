Már nem kell fizetni azokon a strandokon, ahol kasszák működtek nyáron,

szeptember elsejétől ingyenesen látogathatóak a fürdőhelyek a Balatonnál.

A szolgáltatások, például a mosdók üzemelnek, az éttermek, büfék közül több továbbra is nyitva van - derül ki a veol.hu körképéből.

Az Alsóörs községi strand szeptember 2-tól ingyenesen látogatható, közölte Molnár Katalin, a strand gondnoka. A fürdőhelyen valamennyi mosdó továbbra is nyitva marad, a büfék, éttermek nagy része szintén.

Csopakon szeptember elsején volt utoljára fizetős a strand. Béndek Edit gondnok tájékoztatása szerint ezen a fürdőhelyen is lehet használni továbbra is a mosdókat, több étterem is nyitva tart még.

Balatonakarattyán a Lido és a Bercsényi strand szeptember 2-tól ingyenes, csak hétvégén kérnek belépőt, amíg jó idő van. A szolgáltatások továbbra is működnek.

Balatonszepezden a Szepezdfürdő, a Központi és a Virius nevű strandok augusztus 26-ig voltak fizetősek, utána szabadstrandként működnek, összegzett Bíró Imre polgármester.

Balatonalmádiban május 24-től szeptember 1-jéig kellett fizetni a Wesselényi, a káptalanfüredi és a budatavai strandon, erről Dér András alpolgármester beszélt. A mosdók továbbra is nyitva vannak, étkezni is lehet, a budatavai fürdőhelynél egész évben nyitva marad az étterem.

Balatonudvariban működik a központi, illetve a Fövenyesi strand, mindkettőben augusztus 26-án kértek utoljára belépőt, a mosdók, büfék továbbra is nyitva vannak, hangsúlyozta Sötét György polgármester.

Zánkán a strandon szeptember 1-jétől már nem működik kassza, egy mosdó este hatig nyitva van, az éttermek, büfék pedig tetszőlegesen, közölte Varga Zoltán alpolgármester.

Ami pedig a szabadstrandokat illeti: az economx tudomása szerint Tihanyban a Gödrösi és a Somosi szabadstrandon szeptember elején kikerültek a zárva táblák.

Utóbbi strandot egyébként a rossz vízminőség miatt már augusztus 16-án bezárták, azóta a mélységjelző bójákat is eltávolították a vízből, miként a tóba vezető lépcsőket is. A büfé sem üzemel.

A Gödrösi szabadstrandnál szintén szeptember legelején kitették a fürdési szezon végét jelző kiírásokat, azzal, hogy mostantól mindenki csak saját felelősségére fürdőzzön.

A vízimentő szolgáltatás ugyanis bezárt, a mélységjelző bójákat itt is kiemelték, miként első körben valamennyi vízbe vezető lépcsőt is. Zárva a vízibicikli-kölcsönző is, de az út túloldalán lévő büfék üzemelnek.

A lépcsők ügyében azonban a polgármester intézkedett: szeptember 3-án Facebook-bejegyzésben tudatta, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal illetékeseivel történt egyeztetés alapján szeptember 4.-én

visszahelyeznek itt egy strandlépcsőt a Balatonba. Ez meg is történt. Az utolsó kánikulai héten nagy forgalmat is bonyolított a szabadstrand.

Elsősorban kisgyermekes családok és a szenior korosztály képviselői látogattak ide, akiket nem kötött az iskolakezdés. Az itt húzódó balatoni bicikliútról is megálltak a kerékpárosok egy-egy csobbanásra.