Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A Barcelona és a Nike közötti partnerség hosszú múltra tekint vissza, az amerikai márka ikonikus logója 1998 óta szerepel a klub mezein, emiatt sok futballrajongó számára nehéz lenne a jól ismer pipán kívül valami mást elképzelni a Barca mezén. Jelenleg azonban alternatívákat mérlegel a katalán klub, beleértve a saját mezek gyártásának lehetőségét is.

A Nike szerződése a Barcával még négy évig él, de a klub pénzügyi problémái miatt már most meg kell vizsgálniuk, hogy milyen más megoldás lehetséges.

Évek óta megy a civakodás

A két fél még 2018-ban kezdte meg 10 éves szerződését, s a hírek szerint évi 105 millió eurós fix díjazásról van szó, amelyhez további, akár 50 millió eurós bónusz is társulhat. A helyi médiában azonban az elmúlt hetekben 85 millió euróra tették ezt az éves összeget.

A Barcelona forrásai – akik a The Athleticnek azt mondták, név nélküliek szeretnének maradni – úgy nyilatkoztak, hogy más márkákkal is tárgyalnak az iparágban azzal a szándékkal, hogy jobb csomagot találjanak, ráadásul azt is kikotyogták, hogy a Barca és a Nike kapcsolata az elmúlt évben eléggé megromlott, ugyanis a klub képviselőinek az az érzésük, hogy a Nike nem teljesítette azokat az elvárásokat, amelyeket a legutóbbi megállapodásukban vállaltak.

A klub még a Nike égisze alatt készül Kép: Getty Images

E szerint az elmúlt két évben

ellátási problémákat tapasztaltak a sportszergyártó kapcsán,

és az egyes termékek minőségére is panaszkodtak

a gránátvörös-kékek élenjárói.

Magad uram, ha szolgád nincs

Barcelonai források szerint több forgatókönyvet is fontolóra vesznek. Ezek közé tartozik az is, hogy megpróbálnak tárgyalni a Nike-val kötött megállapodásról, vagy idő előtt kilépnek az üzletből, és új partnerséget kötnek egy másik beszállítóval. Arról egyelőre nincs szó, hogy miként tudnának idő előtt kilépni a Nike-val kötött szerződésből, vagy hogy milyen büntetést kellene fizetniük ezért.

A Barca elnöke, Joan Laporta a múlt hónapban úgy nyilatkozott: „A Nike-val maradni az egyik lehetőség. A másik, hogy elfogadunk egy másik márkától kapott ajánlatot, amely megduplázza a jelenlegi számokat. Aztán van egy harmadik, hogy a BLM (Barca Licensing & Merchandising) üzleti águnkon keresztül magunk gyártjuk le a szerelést. Ezt nem vetjük el, de a másik kettő mindenképpen biztonságosabb.”

Jól értesült iparági források azonban kétségbe vonják azt a feltételezést, hogy egy esetleges ajánlat megduplázná a Nike által a Barcának jelenleg fizetett összeget. Sőt, úgy vélik, hogy

Laportának nincs hatalma arra, hogy kikényszerítse a jelenlegi feltételek újratárgyalását vagy javítását, mivel sportszakmai szempontból a státuszuk alacsonyabb, mint 2016-ban, amikor a legutóbbi szerződésüket kötötték.

A The Athletic egyébként úgy értesült, Laporta szeretné leginkább felbontani a Nike-val kötött megállapodást, és úgy véli, a klubnak saját szerelést kellene gyártania, legalábbis a következő szezonra, amikor a klub a 125. évfordulóját ünnepli.

Más vezető beosztású személyek a klubnál inkább a Nike-val maradnának, megúszva ezzel az egyedüllét nyilvánvaló veszélyeit, és elkerülve az esetleges jogi vitákat, vagy az idő előtti kilépés miatti bírságokat is.

Szinte pótolhatatlan lenne a Nike infrastuktúrája

A jelenlegi megállapodás értelmében a Nike éves díjat fizet a Barcelona különböző sportfelszereléseinek és ruházatának előállítási jogáért, de az amerikai vállalat megtartja az értékesítésből származó teljes nyereséget.

Ám ha a Barca a BLM-karján keresztül menedzseli ezt a vonalat − tehát, ha saját maga gyártja le és adja el az egyes ruházati cikkeket −, szinte minden fillér házon belül maradna. A BLM volt egyébként a klub legutóbbi költségvetésében a negyedik legnagyobb bevételi forrás, több mint 100 millió eurót tett ki a 2022-23-as időszakban.

Igen ám, de hiába rendelkezik óriási rutinnal a BLM-részleg, óriási gondot okozna a gyártás és a forgalmazás, hiszen képtelenség lenne felvenni a versenyt a Nike globális infrastruktúrájával és értékesítési tapasztalatával.

Üzletileg érthetetlen döntés lenne

Egy 2023-as UEFA-jelentés szerint a Barcelona volt az az európai klub, amely a legnagyobb éves bevétellel rendelkezett a felszerelésgyártók szponzorálásából és a merchandisingból a beérkező 179 millió euróval. Lássuk be, egyedül működve a BLM nehezen tudná kielégíteni ezt a keresletet.

Kereskedelmileg még mindig a Barcelona Európa legértékesebb klubja Kép: Economx

Egyes Barca-források szerint az a lehetőség, hogy a klub felbontja a Nike-val kötött szerződését (és a 2024-25-ös szezonra saját szerelést gyárt), egy kicsit több időt adna a klubnak, hogy a 2025-26-os idényre új beszállítót találjon.

Mások azért is lelkesednek ezért a lehetőségért, mert úgy vélik, egy olyan mez, amelyet a 125. évfordulóra terveztek és nem szerepel a mezszállító márkajelzése, növelni fogja a keresletet a gyűjtők körében.

A Barca döntéshozói belső határidőt szabtak maguknak arra, hogy a hónap végéig döntsenek erről a lehetőségről, mivel gyorsan kell intézkedni, hogy az új mez megtervezése, gyártása és forgalmazása még idén nyáron megtörténjen.

Laporta minden fillérért lehajol

A Barcelona pénzügyi problémái egész elképesztő döntések felé sodorják a klub elnökét. Korábban mi is megírtuk, hogy Laporta legutóbbi nagy projektje az audiovizuális tartalmakat gyártó Barca Media, későbbi nevén Barca Studio értékesítése volt. Ám az eladási procedúra során nem számolt azzal, hogy a klub márkaértéke már koránt sem olyan erős, mint annak idején volt. S bár 100 millió euró felett adtak el részesedést a médiarészlegből, a szurkolóktól érkező szintén 100 milliós előfizetési bevétel nem érkezett meg − tekintve, hogy tartalmat nem nagyon gyártottak −, Laportának ez volt a legkisebb problémája.

Mivel az értékesítési folyamatok során az egyik partner visszalépett, nem feleltek meg a Nasdaq szabályainak, így nem tudták tőzsdére vinni a médiarészleget.

Ezt a döntést idén tavaszra tolták el, de egyelőre a fű nem nő az ügyben.

A La Liga pénzügyi döntése újabb szög a koporsóba

A klub vesszőfutása tovább folytatódott: a Barcelona fizetési sapkáját ugyanis 204 millió euróra csökkentette a La Liga a januári átigazolási időszak lezárását követően. Az összeg egyébként 66 millió euróval csökkent a korábbi, 2023 szeptemberében meghatározott felső határhoz képest, ami eredetileg 270 millió euró volt.

Vajon milyen minőségű igazolással bővül nyáron a csapat? Kép: Getty Images

A fizetési sapka felső határa azt a maximális kiadást jelenti, amelyet egy klub a szezon során elkölthet, figyelembe véve a télen lebonyolított összes tranzakciót. Ez pedig azért probléma, mert a döntés alapvetően meghatározza majd a Barcaelona következő átigazolási ablakra vonatkozó terveit.

Ha ugyanis nem költhetnek 204 milliónál többet, akkor nehéz lesz minőségi játékosokkal erősíteni, hiszen a top játékosok ára jelenleg 70-120 millió euró körül mozog,

és akkor még csak egy játékosról beszéltünk, akinek a fizetését még nem is kalkuláltuk bele az üzletbe.

Nem tudni tehát, hogy a jövőben mi lesz a Barcelonával, de nagyon úgy tűnik, hogy a korábbi sikerkorszak után hosszú távon is komoly gödörbe kerültek. Elbukott tőzsdére lépés, visszaeső szurkolói érdeklődés, megcsappanó bevételek, füstbe ment értékesítési tervek, partneri visszalépések, szövetségi pénzügyi határhúzások − erről szól a katalán klub elmúlt pár éve.

Ahhoz, hogy bevételt termeljenek, siker kell, de a sikerhez meg pénz, az meg most nincs. Így marad Laporta ügyeskedése.