Két férfit a jelek szerint semmi sem tart vissza a Balatonon attól, hogy újra kiüljenek pecázni a partra. Mindkettőjüket már korábban is horribilis bírságra büntettek és hosszú évekre eltiltottak a horgászattól, ők azonban erre fittyet hányva újra és újra megpróbáltak halat fogni, számolt be a történtekről a pecaverzum.hu.

Egy balatonlellei lakost 5,5 millió forintra büntettek és 15 évre elvették az engedélyét, míg balatonfűzfői társánál a tavaly összeszedett 2,2 milliós büntetést fejelték meg most újabb 1,4 millióval.

A két orvhorgásszal már eddig is számtalanszor meggyűlt a baja a balatoni halőröknek és a halgazdálkodási hatóságnak. A balatonlellei férfit tavaly hatszor kapták el, ténykedését összesen 5.488.789 forintos halvédelmi bírsággal és 15 évnyi horgászattól való eltiltással sújtotta a Somogy Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság.

A másik, Balatonfűzfőn élő orvhalász tavaly júniusig négyszeri elkövetésével 2.225.475 forintos bírságot szedett össze, és több mint 8 évre eltiltották a horgászattól. Egy évig nem érkezett róla hír, azonban most megint elkapták és visszatérését 1.436.490 forintos halvédelmi bírsággal, valamint 54 hónapos horgászattól való eltiltással honorálták.