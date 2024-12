Egy tokiói árverésen egy szusimágnás még 2019-ben összesen 3,1 millió dollárt fizetett egy darab kékúszójú tonhalért. A hal összesen 278 kilogramm súlyú volt, akkora, mint egy grizzly medve.

A tonhal az egyik legértékesebb halcsalád, ezen belül is a kékúszójú tonhal a legkelendőbb, mivel jellemzően ezt használják a szusi és a szasimi készítésekor. A rendkívül magas értéke miatt, ami a szusi népszerűségének köszönhető, a 2010-es években a túlhalászás miatt a kihalás szélére sodródott a halfajta.

Az utóbbi években azonban hihetetlen fellendülésen mentek keresztül a kékúszójú tonhal populációi, miután halászati kvótákat vezettek be a legtöbb országban és visszaszorították az orvhalászatot is – írja a BBC.

Olyannyira, hogy a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) 2021-ben az atlanti kékúszójú tonhalat a veszélyeztetett kategóriából a legkevésbé aggályos kategóriába sorolta vissza.

Azonban most mégis egy új kihívással kell szembenéznie a halfajtának: a klímaváltozással. Tanulmányok ugyanis azt mutatják, hogy a kékúszójú tonhal rendkívül érzékenyen reagál a hőmérséklet-változásokra, és már a kis mértékű növekedés is hatással van az anyagcseréjükre, a táplálkozási szokásaikra és a szaporodásukra is.

A rendkívül hosszú életű, melegvérű ragadozó halak évente több ezer mérföldet vándorolnak ívás és vadászat céljából. Ám ezek a vándorlási szokások most kezdenek megváltozni. Számos kutatás ugyanis arra mutat rá, hogy a populációk elkezdtek a hidegebb vizek felé vándorolni.

A Southamptoni Egyetem tanulmánya szerint az emelkedő hőmérséklet a következő 50 évben kiszoríthatja a kékúszójú tőkehalat a Földközi-tengerből, mivel a 28 Celsius-fokot meghaladó tengeri hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolja a fiatal kékúszójú tonhalak anyagcseréjét és növekedését.

A fák évgyűrűihez hasonlóan a tonhalak szervezetében található otolitok lényegében minden egyes halat leírnak, mivel olyan izotópokat tartalmaznak, amelyek elárulják a halpéldány múltbeli környezeti körülményeit.

A kutatók szerint a halak migrációs szokásainak változása hatással lesz a következő években azokra a halászközösségekre is, amelyek megélhetése a tonhalfogástól függ.