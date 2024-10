A nyár elejétől mostanáig tartó, négyhónapnyi megfeszített munka során a MÁV tájékoztatása szerint kicserélték a Gyökeres-árok és a Répás-árok felett átívelő gyulafirátóti völgyhidakat.

Az új hidak ugyanúgy néznek ki, mint a korábbiak voltak, hogy az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően megőrizzék a sajátos látványvilágot, egyedi megjelenést, de az építésnél már korszerű anyagokat és technológiákat alkalmaztak.

A lecserélt hídszerkezetek a vasútvonal megnyitása óta, 128 éven át szolgálták a közlekedést és ez idő alatt csupán kétszer estek át nagyobb renováláson. Most megújultak a hídfők és több száz méteren teljesen felújították a pályát is, a talpfák egy részét pedig betonaljra cserélték. Közel 2,5 kilométeren végeztek vágányszabályozást, elvégezték több vasúti átjáró felújítását is.

A munkálatokkal egyidőben gyérítették a pálya menti növényzetet és kivágták a vasúti közlekedésre veszélyes fákat.

A MÁV saját forrásából, közel 2 milliárd forintból megvalósuló beavatkozásoknak köszönhetően fél kilométeren megszűnt a korábbi sebességkorlátozás, ezzel is segítve, hogy kiszámíthatóbbak és pontosabbak lehessenek a Bakony völgyeiben látványos hidakon és alagutakon át kanyargó vonatok.

A beavatkozás kisebb utómunkálatokkal és tereprendezéssel november végén fejeződik be teljeskörűen, de ezek a vonatforgalmat már nem érintik.

Magyarország egyetlen műemléki védettségű vasútvonalán az őszi bakonyi túrázásra indulók tehát már ismét tervezhetnek a vonatokkal. A Cuha-völgybe kirándulókat kétóránként közlekedő járatokkal és kedvező árú, 1199 Ft-ért megváltható Bakony napijeggyel várja a vasúttársaság. A jegy egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség számos autóbuszvonalán.