Tavaly 7,2 millió látogató özönlött a bajor fővárosban hagyományosan évente megrendezett nemzetközi sörünnepségre, ami kétszázezer fővel haladta meg a korábbi, 1985-ös rekordot.

A magyarok által is kedvelt úti célként jegyzett németországi Oktoberfesten a szervezők szerint idén több újdonságra kell számítani – bár az infláció éveiben nem annyira meglepő, hogy immár jelentősen többe kerül a sör, ahogy az sem, hogy a biztonság érdekében a korábbiaknál szigorúbb beléptetési rendszert és ellenőrzéseket vezettek be.

Nemcsak a Duna, a sör ára is tetőzik

A legutóbbi Oktoberfesten 6,5 millió korsó sört szolgáltak fel – a horribilis mennyiség mégsem számít csúcsértéknek, amit 2014-ben mértek 7,7 millió eladott korsóval.

A csökkenő fogyasztás mögött az évről évre emelkedő árak állnak, amely

idén először több fajtánál eléri a lélektani, 15 eurós (közel hatezer forintos) határt.

Mint azt München városa bejelentette, az átlagárak korsónként 13,60 euró és 15,30 euró között alakulnak a fesztiválon, ami tavalyhoz képest 3,87 százalékos drágulást jelent – idézi a Berliner Morgenpost.

A sör ezzel együtt nem hatósági áras, hanem az Oktoberfest házigazdái határozzák meg sátoronként eltérő mértékben, bár a város fogyasztóvédői folyamatosan ellenőrzik a vállalkozókat.

Érdemes tudni a látogatóknak, hogy a korsóért ezen felül kell fizetni, és aki magával viszi otthonról a sajátját, számítania kell arra, hogy a kitelepült vendéglátósok feljelentik.

Az alkoholmentes italok ára is nőtt literenként 44 és 58 centtel: például egy liter asztali víz átlagosan 10,48 euróba (körülbelül 4100 forintba), a limonádé 11,67 euróba (4600 forint), a Spezi 12,23 euróba (~4800 forint) kerül.

Telítődtek a szállodák, de vannak last minute ajánlatok

Hacsak nem utazási iroda által szervezett, rövid buszos túra keretében érkeznek a látogatók, szállásra is szükség van a repülővel Budapestről másfél óra alatt, autóval több mint hat óra alatt elérhető, bajorországi városban.

A legnagyobb német tartományban a hagyományos sörünnep idején a spontán utazóknak nem a legkönnyebb feladat a szállásvadászat: a német sajtó szerint a világszerte közkedvelt, október 6.-ig tartó eseményre már hónapokkal ezelőtt lefoglalták a szobák nagy részét.

Az Oktoberfest idején a müncheni szállodák a szokásosnál is drágábbak, leginkább a mostani nyitó- és majd a záróhétvégén, míg a hétköznapokon valamivel mérsékeltebb, last minute szobaárakat is kínálnak.

A Booking.com-on például a legtöbb szálláshely már teltházat mutat az elkövetkező hétre, de például a müncheni Kempinski hotelben még akad szabad superior szoba, éjszakánként 299-350 ezer forintért, míg a luxuslakosztályok félmillió forintnál kezdődnek.

A szórás elég nagy, és akadnak akciók a foglalási oldalon: egy három csillagos helyi hotel például 47 ezer helyett 38 ezer forintért kínál kétszemélyes szobákat, míg másutt 50-70 ezer az átlagos napi ár, az apartmanoknál pedig százezer fölötti.

Kemping és alagsori lakás olcsóbban, villa százezrekért

Aki olcsóbban úszná meg a müncheni kirándulást, járhat szerencsével: a Wimdu vagy az Airbnb platformokon lehet még nyaralót, tetőtéri lakrészt vagy villát – változatos magánszállásokat találni, bár van, hogy a lehetőségek némelyike csak egy alagsori lakásban kínált matracra szól a város peremén.

A kínált lakások – jellemzően franciaággyal – jórészt 50-70 ezer forintért érhetők el naponta, míg akad nyolcszemélyes családi villa is házigazdával, medencével éjszakánként 670 ezer forintért.



Kedvelt alternatívát jelentenek a München környéki kempingek is, ahonnan jó tömegközlekedéssel közelíthető meg a városközpontban rendezett program, míg sokan a közeli Freising, Dachau, Ebersberg, Erding vagy Fürstenfeldbruck, Rosenheim településeken szállnak meg.

Ezekből a városokból München regionális vonattal alig több mint 40 perc alatt elérhető, ugyanez vonatkozik Augsburgra vagy Ingolstadtra.

Fémdetektorok és késtilalom a sátrak környékén

Ahogy egész Németországban, úgy a bajoroknál is kiemelt veszélyforrást jelent idén a terrorfenyegetettség.

Az Oktoberfesten 1980 szeptemberében már történt erőszakos támadás, amikor jobboldali szélsőségesek összecsapásában az egyik bejárat előtt tizenhárman meghaltak és több mint kétszázan megsebesültek.

Mint megírtuk: idén augusztusban egy solingeni városi fesztiválon mészároltak le több embert, nem sokkal később pedig a magyarok által sűrűn lakott München belvárosában egy Ausztriából érkezett, radikális iszlamista követett el támadási kísérletet.

Idén a sörfesztivál a hatóságok szerint nagyobb kockázatokkal jár, mert félő, hogy terroristák célpontjai közé kerül.

Erre készülve a rendőrség és a városvezetők a lehető legnagyobb biztonságot ígérik.

Az Oktoberfest a legbiztonságosabb népünnepély Németországban, ha nem a világon – fogalmazott Christian Huber rendőrfőkapitány a sajtónak.

A Spiegel idézi: a széles területen felállított fesztiválsátrak, standok többsége délelőtt 10 órakor nyit és éjfél előtt zár be, és naponta több mint hatszáz rendőr járja a helyszíneket, a városban pedig további 1200-1500 rendfenntartó dolgozik.

A szabályokról elhangzott: a fesztiválon tilos a kések használata, valamint a veszélyes tárgyak, például csavarhúzó vagy kalapács birtoklása.

Aki megszegi ezt a tilalmat, 1000 euróig terjedő bírságot kell fizetnie.

A városban először alkalmaznak fémdetektorokat is a különböző belépési pontokon: összesen 40 detektort használnak szúrópróbaszerű ellenőrzésekhez.