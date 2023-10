Azahriah jövő tavaszi koncertjére tegnap kezdték el árulni a jegyeket és hamarjában teltházas lett a rendezvény. Az online sorban volt, hogy 27 ezer ember állt egy-egy vásárló előtt, így nem is csoda, hogy a több mint 40 ezer eladott jeggyel sold out lett a koncert.

A második koncert dátuma 2024.05.26-a, és 10.13-án 10:13-kor kezdődik a jegyértékesítés

– írja a Recorder.

A jegyárak 9900 és 99 990 forint között mozognak, a legnépszerűbb kategóriáért – kiemelt álló – pedig 29 ezer forintot kell fizetni.

Azahriah újabb nagy várat vesz be tehát jövőre, palettáján eddig a Budapest és a Sziget nagyszínpada szerepelt, jövőre jön egy extrém szintlépést. Az ígéretek szerint grandiózus látvánnyal és sok-sok meglepetéssel készül, addig is új dalokon dolgozik, novemberben pedig tízállomásos európai turnéra indul, melyek nagy része már most telt házas.