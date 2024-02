„Odakint most szörnyek járnak – Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért” – ezzel a címmel szervezett péntek 18 órára, a Hősök terére demonstrációt több youtuber a kegyelmi ügy kirobbanása, valamint Novák Katalin köztársasági elnök lemondása után. A kezdeményezéshez sokan csatlakoztak, többek közt Gálvölgyi János, Molnár Ferenc Caramel, Krúbi és Fluor Tomi is jelezte, hogy támogatják a közös kiállást.

Gulyás Márton a demonstráció házigazdájaként azzal kezdte, a Holdon még nem járt, ezért nem tudja onnan mekkorának látszik a tömeg – kezdte tudósítását a helyszínről az Index.

A portál érdeklődésére a diáktüntetések korábbi arca, Pankotai Lili a helyszínen elmondta: „a tüntetésnek abban biztos van jelentősége, hogy a társadalom megmutatja, rengeteg ember rendelkezik gerinccel és vállal valódi felelősséget a gyerekekért.”

Elsőként Osváth Zsolt lépett a színpadra. Szerinte a gyermekvédelem intézménye Magyarországon jelenleg rohad és haldoklik. A cél, hogy a kormány helyett tudjanak cselekedni a gyermekvédelem érdekében – mondta.

Szabó Márton, alias Csoki a Jólvanezígy műsorvezetője a következő felszólaló:

„Az elmúlt két hét eseményei évszázados normákat döntöttek. Senki sem számított rá, hogy egy szörnyeteg elítélt bajtársát engedjék vissza gyermekek közé. Büszke vagyok, hogy azt mondtátok, hogy ilyen gyalázatot nem hagytok szó nélkül.” – hangsúlyozta.

Azahriah üzenete következett ezek után:

„Őszintén sajnálom, hogy nem tudok ott lenni fizikailag veletek...A gyermekbántalmazás, a pedofília no go. Teljesen mindegy, hogy milyen oldalon áll valaki, egy közös biztos, hogy lesz bennünk: hogy bántja a lelkünk az igazságtalanság...emellé bátran beállok és használom a körém felépült hírnevet. Nem csak egyénenként, de együtt is változást szeretnénk. Nem inkompetens pártok összefogásával, hanem mint ember az emberrel. Ez a mi hazánk és mielőtt lelécelnénk, kötelességünk megpróbálni tenni valamit, erőnk teljéből.” – hangsúlyozta az Index tudósítása alapján Azahriah.

Tapasztó Orsi örökbefogadó szülőként elmondta: „Az én gyerekem már biztonságban van. A realitás, hogy sokaknak ez nem adatik meg. Rájuk a rendszer vigyáz. El kell rettenteni azokat, akik bántják a gyerekeket és akik ebben segédkeznek nekik...Vannak jól működő gyermekotthonok, fantasztikus nevelők, akik azon dolgoznak, hogy a gyerekeket megtanítsák szeretni. Mik a kéréseink? Hogy minden gyermekotthon kifogástalan hely legyen, ne csak néhány. Hogy egy örökbefogadó szülő ne gyomorszorító érzéssel gondoljon azokra az évekre, mikor még nem lehetett a gyereke mellett. És azokra se kelljen így gondolnunk, akik a rendszerben ragadtak. Hogy minden gyermek biztonságban élhessen.”

