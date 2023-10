A majdnem 157 milliárd forintnyi bírság úgy jött össze, hogy New Jersey és Delaware államban is perelték a céget, mert két készítményüknél is nem várt mellékhatásokat tapasztaltak a fogyasztók – írja a Bloomberg.

A Nexium gyomorégés, a Prilosec pedig gyomorsav-túltengés elleni gyógyszer. A fogyasztók egy része májfunkció-romlást tapasztalt.

Az AstraZeneca tagad.

Szerintük nem vétettek hibát, de a bíróság által megítélt 425 millió dolláros büntetést kifizetik. Egyébként folyamatban van a gyógyszergyártó ellen még egy harmadi per is, Louisiana államban.

Az ügy nincs összefüggésben a gyógyszergyártó Covid-19 elleni oltás-előállító tevékenységével. Az AstraZeneca és az Oxford közös koronavírus-elleni vakcinája fontos szerepet játszott a járvány elleni védekezésben – teszi hozzá a lap.