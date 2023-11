Az elmúlt héten, november 6-12-e között az országban 15 500-an fordultak orvoshoz influenzaszerű és 162 600-an akut légúti fertőzés tüneteivel - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adataiból.

Ez az adat még a járványküszöböt messze nem éri el. Szakemberek szerint viszont az influenza elleni védőoltást most kell még beadatni.

Az NNGYK adatai szerint az influenzaszerű megbetegedésben szenvedők korcsoportonként:

17,9 százalék 0-14 éves gyermek;

38,3 százalék 15-34 éves;

31,9 százalék 35-59 éves;

11,9 százalék pedig a 60 éven feletti.

Kép: NNGYK

Az NNGYK adatai szerint az akut légúti fertőzésben szenvedők korcsoportonként:

43,1 százalék 0-14 éves gyermek,

26,2 százalék 15-34 éves fiatal,

20 százalék 35-59 évesek,

10,7 százalék pedig a 60 éven feletti.

A tavalyi, intenzív influenzaszezon után, idén is magas fertőzöttségi arányra számítanak a szakértők. Azonban míg 2022-ben a megszokottnál korábban jelentkeztek a tünetek a betegeknél, idén az enyhe időjárás miatt várhatóan később fog kicsúcsosodni a járvány. Napjainkban a leghatékonyabb módja az influenzás megbetegedések megelőzésének a gyermekek és serdülők beoltása, hiszen ők kiemelt szerepet játszanak a betegség terjesztésében – mondta Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

A szeptemberi iskola- és óvodakezdés óta nagy számban találkoztak a háziorvosok náthás, vírusos, influenzaszerű megbetegedésekkel. Az őszi szünetben kicsit csökkent a betegek száma, most viszont ismét kezd emelkedni az esetszám – mondta az Eduline.hu-nak a HGYE elnöke.

Mi az az influenza?

A magas láz, izomfájdalom, általános rossz közérzet, de akár a hányás-hasmenés is az influenza tünete lehet. A lappangási ideje hosszú. A gyerekek sokáig tudják terjeszteni a vírust. Ha valaki megfertőződik, előfordulhat, hogy eleinte semmilyen tünete nincs, ezért továbbra is jár óvodába, iskolába, ahol a többiek elkapják tőle a fertőzést. Ráadásul a kicsik a gyógyulást követő 7-10 napban is hordozhatják a vírust. Általában a gyerek az, aki a közösségből hazaviszi az influenzát, otthon pedig megfertőződhetnek a szülők, nagyszülők – emiatt is fontos szerepe van a gyerekek védelmének.

A legnagyobb veszélynek az öt év alatti gyerekek, a 65 év feletti felnőttek és a krónikus betegek vannak kitéve Havasi Katalin szerint. Fontos, hogy megelőzzük az influenzát, azért is, mert ezzel a következő betegséget is meg tudjuk előzni: a ráépülő felülfertőződést, és a szövődményeket – figyelmeztet a gyermekorvos.

Magyarországon a patikákban harmadik éve elérhető az AstraZeneca Fluenz Tetra szuszpenziós orrspray, ami szintén egy influenza vakcina, ami élő, gyengített influenza vírust tartalmaz, az ára egyébként 8 ezer forint körül van.

A tű nélküli négykomponensű védőoltás a 24 hónapos kort betöltött, de 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők részére adható.

A készítmény, mely a WHO (Egészségügyi Világszervezet) és az Európai Unió által javasolt vírustörzseket tartalmazza hasonló hatékonysággal bír, mint az injekció formájában adott vakcinák. Havasi Katalin szerint sokan azért nem adatják be a védőoltást, mert a gyerek sír, fél a tűtől, így számukra ez egy kényelmes lehetőség, hogy mégis védjék a gyereket és a családtagokat is. Az oltás vagy az orrspray azért is fontos, mert az őszi-téli szezonban az influenzavírussal Európa-szerte akár 50 millióan is megbetegedhetnek.

Aki nem jogosult ingyenes influenza elleni oltásra, az NNGYK oltópontján vagy a háziorvosoknál nagyjából 3 ezer forintért adathatja be a vakcinát.

Ki kaphat ingyenes oltást?

A háziorvosoknál és a foglalkozás-egészségügyben már elérhető 949 ezer adag 3Fluart influenza elleni vakcina a három évesnél idősebbek számára. A 3 éven aluli gyermekek védőoltására háromezer adag Vaxigrip Tetra és ezer adag Fluenz Tetra oltóanyag biztosított.

A kockázati csoportba tartozók idén is térítésmentesen megkaphatják az oltást - közölte az NNGYK. védőoltás különösen javasolt a 60 év felettieknek, krónikus betegeknek, egészségügyi és szociális dolgozóknak, várandósoknak. A tavalyi szezonban 715 ezer fő kapott térítésmentes influenza elleni védőoltást – írta a hatóság.