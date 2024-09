Jogilag is aggályos módon lehetetlen helyzetbe hozza a kormányzat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) mintegy 1200-1300 munkavállalóját, akiket egy, az eddigi hatósági feladatkörüket is érintő átszervezéssel a kormányhivatalokhoz telepítenek át, ráadásul sokuknál ez rosszabb feltételeket jelentene a fizetésük és a szabadságuk terén is.

A HVG úgy tudja,

a Belügyminisztérium alá tartozó OKF területi szerveinél a hét közepén kezdődtek az érintett munkavállalókkal a személyes elbeszélgetések.

A munkatársak itt szembesültek azzal, hogy másfél hét múlva több hatósági engedélyeztetési szakterület a katasztrófavédelemtől átkerül a közigazgatási hivatalokhoz, ezzel együtt pedig a főként, de nem kizárólag az eddig ezt a munkát végzőknek is munkahelyet kell váltaniuk.

A lap információi szerint

az eddig az OKF-nél - a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságokon és azok kirendeltségein - végzett közigazgatási és hatósági feladatok ellátására idén október 1-től a közigazgatási hivataloknál Katasztrófavédelmi Osztályok jönnek létre.

Ezek területi szervek lesznek, vagyis egy ilyen osztályhoz több megye is tartozik majd.

Az áttelepített feladatokat három területet érintenek: a vízügyi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakágat.

Ezek feladata:

Vízügy - vízjogi engedélyek kiadása és ellenőrzése, valamint más feladatok a csapadékvíz-elvezetéstől a víztározókkal kapcsolatos hatósági döntéseken át a víz- és szennyvízvezetékek engedélyeztetéséig.

Tűzvédelem - közigazgatási hatósági, szakhatósági eljárások, ezen belül tűzmegelőzési hatósági feladatok, intézmények, ipari létesítmények létesítés és a használat során betartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások érvényesítése.

Iparbiztonság - a veszélyes üzemek hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatai, a veszélyesáru-szállításban (közúti, vasúti, vízi és légi) érintett járművek és telephelyek ellenőrzése, továbbá a kritikus infrastruktúrák védelme.

A Belügyminisztérium alárendeltségében működő OKF-nél eddig a vízügyi és a tűzvédelmi területet a Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat, az iparbiztonságit pedig az Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség szakembergárdája - köztük mérnökök, jogászok - látta el. Ez hatalmas mennyiségű munka, hiszen ez több tízezer hatósági ügyintézést jelentet évente, ráadásul sokszor szűk határidőkkel.

Lehetetlen helyzet elé állították a katasztrófavédelmis munkavállalókat, ráadásul a jogszabály által előírt 30 napos határidőt sem tartották be, hiszen október 1-g alig másfél hét van

- mondta Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke mondta a HVG-nek, megerősítve a tervezett átszervezésről szóló információkat.

A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók 5 nap gondolkodási időt kaptak, hogy döntsenek a jövőjükről, miközben számos nyitott kérdésre nem is kaptak érdemi választ.

A két illetékes minisztériumnak feltett kérdésekre az OKF sajtóirodája válaszolt, e szerint

a hatósági és szakhatósági jogkörök egy része a június 18-án kihirdetett 2024. évi XXIX. törvény alapján kerül át a kormányhivatalokhoz.

Az érintett szervek közötti egyeztetés folyamatos, a feladatok átadása az előírt határidőig megtörténik, de a hatáskörátadással érintett munkatársak illetménye a jogviszonyukról rendelkező törvény garanciális szabályainak értelmében nem csökken - közölték.