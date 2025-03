Felkerült a világtérképre Magyarország, ez lesz az előttünk álló évek legnagyobb sztorija

Felkerült a gazdasági világtérképre Magyarország annak köszönhetően, hogy alig több mint fél évtized alatt Európai szinten az egyik legnagyobb elektromosautó- és akkumulátorgyártó kapacitás épült ki hazánkban. Noha az elmúlt hónapokban az európai gépjárműipar nehéz időszakot élt át, az előttünk álló évek egyik legnagyobb üzleti sztorija kétségkívül az elektrifikáció, amelynek fontos eleme a korszerű energiatároló technológia elterjedése – mondta el az Economx podcastjában Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője.

A több mint 100 magyarországi vállalatot tömörítő szakmai szervezet vezetője elismerte: az elmúlt hónapokban az európai gépjárműipar nehéz időszakot élt át, ám előremenőleg a zöld energetikai átállás óriási keresletet fog generálni. Az elkövetkező évek fejlődését várhatóan a piacvezető világvállalatok vezetik majd, de a magyar vállalati szektornak komoly lehetőséget jelent, ha a magyar kkv-k és kutatói szféra sikeresen be tud kapcsolódni az üzleti vérkeringésbe.

2030-ra Magyarország válhat Európa legnagyobb lítiumion-akkumulátor gyártójává és Kaderják Péter szerint jó okunk van abban reménykedni, hogy a nálunk megtelepedő nemzetközi vállatok idővel a fejlesztési tevékenységük egy részét is ide telepítik. Ezt a magyar egyetemi szférából érkező kezdeményezések is elő tudják segíteni, így egy korai-magyar kompetenciaközpont létrehozásának tervezése már meg is kezdődött.

A siker fontos kritériuma az is, hogy az akkumulátorpari vállalatok képesek legyenek megfelelni a környezetvédelmi elvásároknak, javítva ezzel az iparág társadalmi elfogadottságát is. . Ennek része a tiszta és biztonságos gyártás, valamint az életútjuk végére ért akkumulátorok környezetbarát újrahasznosításának megoldása Európán belül, amely az öreg kontinens krónikus nyersanyaghiányát is képes lehet enyhíteni.