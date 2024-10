Heti két Wizz Air járatot érint az intézkedés, a hosszabb útvonal miatt a Budapestre repülő járatokat ciprusi technikai megállóval kell teljesíteni, Lárnakán leszállnak egyszer a gépek – írta a Wizz Air a 24.hu kérdésére válaszul.

Ez azt jelenti, hogy az eredeti menetrendhez képest mintegy két órával hosszabb menetidővel közlekednek hazafele a járatok, de emiatt járattörlésre nem kell számítani. A menetrend módosulásáról a Wizz Air időben tájékoztatja az utasokat az általuk megadott elérhetőségeken

– közölték.

Az Iránból Izrael felé indított rakétatámadás következtében számos járatnak kellett kitérőt tennie, kedden az izraeli repterek nem fogadtak és nem indítottak járatokat, Irak és Jordánia légterét is lezárták egy időre, Irán egy része felett is légtérkorlátozások léptek életbe. Bár a légtérzárakat azóta feloldották, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) Irán, Irak, Izrael és Libanon légterét nem javasolta ezen országok légterének használatát.