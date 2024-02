Öt pontban vázolta fel a kormány terveit 25. évértékelőjében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint elsők között kell meglátni a világrend változását, gyorsan alkalmazkodni a megváltozott helyzetekhez és továbbra is ki kell mardni a szankciós és háborús politikából.

A kormányfő a Várkert Bazárban szombaton arról is beszélt, hogy a magyar kormány rendezi kapcsolatát Svédországgal, ami közelebb hozhatja a NATO-csatlakozás ratifikációját is.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár arra számít, hogy Magyarország február végén ratifikálja Svédország NATO-tagságát – erről Brüsszelben beszélt újságíróknak a főtitkár korábban.

Stoltenberg Milojko Spajic montenegrói miniszterelnökkel folytatott megbeszélést a katonai szövetség brüsszeli székházában, ezt követően beszélt arról, hogy várakozásai szerint a magyar parlament ratifikálja Svédországnak a katonai szövetséghez való csatlakozását, amint újra összeül február végén.

Nagyon tárgyalnak, Grippenek is jönnek?

Az Index szerint ehhez minden adott, a lap információi szerint ugyanis az elmúlt hetekben intenzív tárgyalássorozat folyt a két kormány között, és mindkét fél a megállapodásra törekszik. A megállapodás része lehet egy katonai is hadiipari együttműködés megkötése is, amely – mint a cikkben írják – a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség szerint is rendkívül előnyös Magyarország számára.

A portál szerint elképzelhető, hogy a magyar Gripen-programhoz is lesz új beszerzés.

Az Index írásában rámutat: a legmagasabb, miniszterelnöki szinten egyeztek meg a részletekről, amely a szerdai kormányülés kiemelt napirendi pontja lesz. És mivel a Fidesz rendkívül frakcióülése szerdán, a parlamenti döntés előtt kezdődik, könnyen elképzelhető, hogy a kormány döntése és a miniszterelnöki stábok egyezsége az új beszerzésekről megnyitja az utat, hogy a Fidesz-frakció is megszavazza az első ülésen a svéd NATO-csatlakozást.