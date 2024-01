ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A férfit csütörtökön hallgatta meg a Fővárosi Törvényszék, aki éveken keresztül dolgozott Schadl György, és közeli kapcsolatuk miatt a személyes dolgait is intézte.

Sz. szerint Schadl titkárnője, a koronatanúként emlegetett F. Vivien, „pletykás és nagyszájú” volt, aki nem nevezte Völner Pált barátnak, legfeljebb államtitkárnak. Hozzátette, semmilyen furcsaság nem tűnt fel neki a két férfi beszélgetésében.

Azt is mondta, nem tartja valószínűnek, hogy bárkit is megvesztegetett volna a végrehajtói kar volt elnöke – számolt be róla az Index.

A tanú magyarázata szerint Schadl nem volt hajlandó megjegyezni a páncélszekrény számkombinációját, így ha pénzt akart mozgatni, akkor őt kérte segítségül.

Hozzátette: az őrzött szekrényben nem fordultak elő milliók, legfeljebb, ha a volt elnök autót készült vásárolni.

Sz. azt is hozzátette, hogy F. Vivien gyakran volt Schadl irodájában, aki bármikor beleírhatott a főnöke naptárába. A lap szerint ez visszatérő témája a tárgyalásoknak, mivel több kézírással is írtak bejegyzéseket Schadl naptárába. Kiemelte, hogy a titkárnő több alkalommal negatív kifejezésekkel illette felettesét, arról azonban szerinte nem volt szó, hogy a nő magasabb pozícióba akarna kerülni.

Miután Sz. válaszolt a védők kérdéseire, Völner ült a mikrofon mögé, aki nem kérdezett semmit, csupán annyit mondott: a tanú szavai szerinte alátámasztják, hogy államtitkárként soha nem fogadott el korrupciós pénzeket.

Végül a tanú egy későbbi kérdésre azt válaszolta, hogy Schadl szerinte nem vihetett volna be gond nélkül ötmillió forintot az igazságügyi minisztérium épületébe, az ugyanis feltűnt volna az átvilágításnál. A tárgyalás január végén folytatódhat.