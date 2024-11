Az Európai Unió diplomatái már készülnek arra, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök mit próbálhat elérni, ha Donald Trump nem sokkal az európai államfők kulcsfontosságú budapesti csúcstalálkozója előtt megnyeri az amerikai elnökválasztást.

Egyesek attól tartanak, hogy Orbán Viktor megpróbálhatja az összejövetelt felhasználni egy közös Putyin-barát, bevándorlóellenes vízió egyesítésére, az pedig különösen feszültségteli helyzetet okozhat, ha Donald Trump esetleges győzelme kapcsán nyilvános gratuláció hangzik el

Kapcsolódó Orbán Viktor jó lóra tett

– mutatott rá a Politico.

A csúcstalálkozó előtti napon, csütörtökön tartják Budapesten az Európai Politikai Közösség ülését, ahol több mint 40 nyugati ország állam- és kormányfője lesz jelen. A diplomáciai találkozó terítékre kerülő témái között szerepel az amerikai választás, a demokrácia helyzete és a migráció kérdése is.

A magyar miniszterelnök „mindent uralni fog”

– fogalmazott egy névtelenséget kérő magas rangú EU-diplomata a lapnak. Utalt arra, hogy a magyar vezető jó kapcsolatokat ápolt Trump környezetével, többször is meglátogatta a republikánus jelöltet floridai Mar-a-Lago-i rezidenciáján, és Trumppal egyetértésben tárgyalásos megoldást szorgalmazott Oroszország és Ukrajna között. Az ilyen tervekkel Kijev és Brüsszel sem ért egyet, szerintük a háborút Ukrajna feltételei szerint kell befejezni.

Az EU vezetői tehát nehéz döntés elé néznek: megszólalnak és ellentmondanak a házigazdáknak, vagy csendben maradnak

– vélekedett a diplomata.

Két másik EU-diplomata utalt arra, hogy Orbán Viktor, aki megesküdött, hogy több üveg pezsgőt is kibont Trump győzelme esetén, videohívást kezdeményezhet a republikánus elnökjelölttel, amivel megszégyenítené az európai vezetőket. Attól tartanak, hogy jóval a hivatalos eredmények kihirdetése előtt gratulálni fog Trumpnak az állítólagos győzelméhez, ahogyan ezt Grúziában is tette.

„Nagyon nagy médiafigyelem lesz azon, hogy Orbán miként reagál, rohan-e mondani valamit, vagy kivár"

– fogalmaztak.

Mindemellett az is elképzelhető, hogy a budapesti csúcstalálkozón részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, bár ezt még nem erősítették meg hivatalosan – számolt be az Index az Európai Tanács honlapján olvasható a meghívólevél alapján.

Amennyiben Zelenszkij valóban Budapestre látogat, ez lenne az első alkalom, hogy Magyarországra utazik az orosz-ukrán háború kitörése óta.