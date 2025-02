Cikkünk folyamatosan frissül...

A közjáték után azzal kezdte a parlament tavaszi ülésszakának első napján tartott beszédét, hogy elindult a munkáshitel, az igénylések száma pedig már meghaladja a tízezret. Kitért arra is, hogy ma Magyarországon az a fiatal, aki a munkát választja és dolgozni kezd, 25 éves koráig nem fizet személyi jövedelemadót és egy kamatmentes életkezdési hitelhez is hozzájuthat.

Kiemelte, hogy a vidéki orrhonfelújítási program is elindult, ami az ötezer főnél kisebb településeken élők számára 3 millió forint vissza nem térítendő támogatással jár, melyet már a nyugdíjasok is igényelhetnek. Arra is kitért, hogy meghosszabbították az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes áfát, valamint megindították a lakhatási tőkeprogramot is, amitől azt várják, hogy évente tízezer plusz új lakás épülhet.

Több tízezer diáknak épül kollégium

Orbán megemlített beszédében, hogy legalább 12 ezer diák számára épít a kormány kollégium, a részletekről már tárgyalnak az egyetemekkel. Emellett kiemelte, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzését 50 százalékkal támogatják, és a 350 milliárd forintos exportélénkítő program indulására is kitért.