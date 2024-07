Július 1-jével ismét emelkedtek a miniszteri fizetések, igaz, differenciáltan:

ez eddig 5 millió forintot keresőké 27 százalékkal, a 3,94 millió forintos havi bérrel rendelkezőké 14 százalékkal nőtt.

A „kiemelt” tárcavezetők közé tartozik

Lantos Csaba energiaügyi

és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,

ők az emelés után 6 millió 362 ezer forintos fizetéssel rendelkeznek.

Az új új kulturális miniszter, Hankó Balázs nem volt jogosult elődje, Csák János kiemelt, 5 milliós bérére, mert civilben nem topmenedzser, hanem gyógyszerész volt, így neki havi 3,5 millió forint jár.

Hankó Balázshoz hasonlóan a többi, „mezei” tárcavezetőnek is be kellett érnie a tavalyi átlagbéremeléshez illeszkedő 14 százaléknyi növekedéssel és bő 3,5 milliós járandósággal.

Orbán Viktor miniszterelnöki fizetés címén kevesebbet kap ugyan, mint a kivételezett miniszterek, de összességében mégis ő viheti haza a legtöbbet a kormányból.

A kormányfő miniszterelnöki fizetése most 4,178 millióról 4, 771 millió forintra nőtt, de mivel országgyűlési képviselő is, ezen a címen is kap 1, 767 millió forintos havi tiszteletdíjat, így a hivatalos keresete mostantól havi bruttó 6,539 millió forint.

Nőttek az államtitkári fizetések is: az eddigi 2,321 millióról 2,651 millió forintra, ez 14 százalékos emelésnek felel meg, ahogy az alap miniszteri fizetés is ennyivel emelkedett.

A miniszterek és államtitkárok illetményét egy ideje nem törvény vagy más jogszabály szabályozza, hanem a miniszterelnök állapítja meg saját hatáskörében.

Orbán Viktor él is ezzel a jogával:

az ötödik kormányának megalakulása után 33 százalékkal, havi 650 ezer forinttal növelte a miniszterek járandóságát, 2,6 millió forintra, ami a kormány akkori indoklása szerint az előző évi átlagbér hatszorosának felelt meg,

majd ezt követte a tavaly márciusi 17,5 százalékos emelés, ami megegyezett az átlagkereset növekedésével,

miként az idei 14 százalékos emelés is a tavalyi átlagkereset-emelkedéshez illeszkedik, azt csak Lantos Csaba és Nagy Márton esetében fejelték meg alaposan.

A fizetésemelésről beszámoló 24.hu azt írja, hogy a miniszteri fizetések alakulásáról ezúttal is közérdekű adatigénylésben érdeklődött még július elején a Miniszterelnöki Kabinet- és Kormányirodánál, az egyszerű adatsor kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidőt azonban meghosszabbították, majd annak lejárta előtt végül (visszadátumozva) közzétették az adatokat a kormányzati honlapon.