Pénteken a felhős keleti tájakon gomolyosodik a felhőzet, ott is kisüt a nap, miközben nyugat felől megnövekszik, később megvastagszik a fátyolfelhőzet, amely délután egyre jobban szűri a napsütést, sőt átmenetileg be is borulhat az ég.

Legfeljebb elvétve alakulhat ki gyenge csapadék.

Napközben a keleti harmadban az északi, északnyugati, az Alpokalján a délnyugati szelet kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 25 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A Balaton Siófoknál 22, a Velencei-tó Agárdnál 23 fokos.

A hétvégén visszatér a nyári idő, sok napsütéssel és szombattól melegedéssel; vasárnap akár 25-30 Celsius-fok közötti hőmérséklet is lehet a legmelegebb órákban, miközben csak elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar.

– olvashatóa HungaroMet előrejelzésében.