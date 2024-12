A magyar festészet múzeumi rangú főműveinek kivételesen gazdag válogatása kapott helyet egy 266 tételes műtárgylistán, közülük akad olyan, amely kikiáltási ára alapján kilenc számjegyű összegért kelhet el. A Kieselbach Galéria szerdai közleményében téli aukcióját harangozta be, addig is többek közt Czóbel Béla, Derkovits István, Rippl-Rónai József és Egry József festményei is kiállításra kerültek.

A kommüniké szerint van olyan festmény, ami híres magángyűjteményben volt eddig, van olyan művész, akinek hasonló alkotása már mind közgyűjteményben van. A kivételes értéket képviselő főművek esetében időről időre megjelennek a közgyűjtemények is az árveréseken. De a műtárgyak piacát a magánszemélyek határozzák meg Magyarországon. A múzeumi vásárlás inkább kivételt erősítő, de örömteli kivétel, mint jellemző gyakorlat. Az aukciók kínálatában egyébként gyakran szerepelnek muzeális jelentőségű alkotások, de most úgy alakult, hogy a beadóktól kivételesen fontos remekművek kerültek be a téli aukció anyagába – írták.

Kieselbach Tamás szerint a magyar műtárgypiac nem hektikusan alakul, folyamatos fejlődés és előrelépés tapasztalható. Ez egy helyi piac, ahol magyar identitású emberek vásárolnak, még akkor is, ha külföldön élnek. Ami a nemzetközi műtárgypiac analógiájaként Magyarországon is érezhető, az az a tendencia, hogy a ritka, különleges alkotások rekordárakat érhetnek el – jelezte.

„A műtárgypiac természetesen beárazza az eszmei értéken túl is a műtárgyakat, még akkor is, ha kimagasló remekművekről van szó. A katalógusban minden esetben – az aukciós szokásoknak megfelelően – szerepel a kikiáltási áron túl a művek becsértéke, amelyet a korábbi referenciaárak alapján határozunk meg” – fogalmazott Kieselbach Tamás, aki azt is elárulta:

A leütési árat befolyásolja a képek kvalitása és ritkasága, művészettörténeti fontossága.

A közlemény szerint a kikiáltásra kerülő festmények közül is kiemelkedik Czóbel Béla festménye, amely az aukció legértékesebb tétele, ugyanis

220 millió forintról indul a liciten.

Kifejtették, Czóbel Béla Kislány ágy előtt című festménye nemzetközi rangú, muzeális értékű főmű, mely több mint 110 év óta első alkalommal kerül a nyílt műtárgypiacra a Kieselbach Galéria téli árverésén. Czóbel Párizsban, a paradigmaváltó 1905-ös év legvégén festette ezt vadonatúj látásmódot tükröző, első valódi remekművét. Ekkor került a nemzetközi élvonal közelébe, s az akkori párizsi avantgárd legjobbjai között emlegették Czóbelt.

„A Kieselbach Galéria mind a három éves nagy aukcióját nagy szakmai gondossággal állítja össze. De ha ki lehet emelni közülük egy árverést, akkor az éppen a karácsony előtti esemény” – húzta alá Kieselbach Tamás,