Az LMP egyetlen egyéni mandátumot szerzett országgyűlési képviselője, Csárdi Antal kilép az pártból – tudta meg a HVG. A lap szerint a politikusnak nem tetszik, hogy pártja túlságosan közeledik a Fideszhez.

Csárdi Antal 2009-ben lépett be az LMP-be, 2010 és 2014 között önkormányzati képviselő és frakcióvezető volt Ferencvárosban, akkoriban tagja volt az LMP országos elnökségének és a budapesti választmánynak, emellett a párt fővárosi szóvivője is volt.

A 2014-es önkormányzati választáson mandátumot szerzett a Fővárosi Közgyűlésben. 2018-ban választották az Országgyűlés tagjává, amit 2022-ben megismételt, jelenleg a Belváros és a Várnegyed képviselője.

Augusztusban Schmuck Erzsébet, az LMP korábbi országgyűlési képviselője és volt társelnöke is kilépett a pártból, majd őt követte Vágó Gábor és Keresztes László Lóránt is.