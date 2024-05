Szerdán Magyarországra érkezik a kínai elnök, ezzel párhuzamosan pedig a legmagasabb biztonsági protokoll lép életbe. Hszi Csin-pinget és delegációját ősi kínai őrezred is védi majd, és az úgynevezett kínai Rolls-Royce-szal érkezik Orbán Viktorhoz.

Hszi Csin-ping már többször találkozott a magyar miniszterelnökkel a 2012. november 15-i hivatalba lépése óta, legutóbb 2023 októberében Pekingben, azonban Kína vezetőjeként még sose járt Magyarországon.

A kínai államfőt olyan szigorú védelem kíséri körútján, így Magyarországon is, amilyenben legutóbb Ferenc pápának volt része.

Nem megerősített sajtóhírek szerint a kínai delegáció több száz főből áll – írja a vg.hu.

Egyelőre keveset tudni arról, pontosan milyen útvonalon halad majd a delegáció a magyarországi látogatása során, várhatóan ezeket kedden bejelentik.

A hétfői párizsi látogatásból kiindulva Budapesten is kiterjedt lezárásokra kell készülni: a francia fővárosban a 6-os metró több állomáson sem állt meg, Orlynban (itt landolt az elnöki különgép) és Párizsban pedig egymást érték a rendőrség hatósági zárásai, amelyek már vasárnaptól életbe léptek és egészen kedd délig hatályosak.

A kínai elnök biztonságát mindenekelőtt a saját központi őrezrede garantálja.

A szervezet még 1950-es években jött létre és azóta (hellyel-közzel) töretlenül látja el szolgálatát:. magas rangú kínai pártvezetők védelme, beleértve a minisztereket és az államtanács tagjait is, valamint az ő családtagjaikat.

A testőröket jellemzően a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) képzi ki. Olyan történelmi eseményekben játszottak kulcsszerepet, mint az 1970-es években a négyek bandájának felszámolása. Igaz, 2015-ben megjelentek olyan hírek, amelyek szerint Hszi Csin-ping átszervezte a biztonsági szervezetet- írja a lap.

Hszi Csin-ping egy Hongqi N701 limuzint használ, igaz, a külföldi utak során előfordul, hogy az eggyel kisebb N501-et veszik igénybe.

Az N701 hat métert meghaladó hosszúságú, súlya legalább 3,1 tonna. A karosszériája az ikonikus hongqi (vörös zászló) emblémákat büszkén viselő dizájnban csúcsosodik ki. A modell gyártása exkluzív, mindössze 50 darabot terveztek belőle. Részletes specifikációja titkos, de a találgatások szerint V12-es vagy V8-as motor, minimum 408 lóerővel hajtja. Erre szükség is van, hiszen masszív, rakétatámadást is elhárítani képes páncélzatot kell cipelnie, de vegyitámadás elleni rendszerrel is felszerelték.

A Hongqi N701-t gyakran úgy emlegetik, mint a kínai Rolls-Royce-t.

A Hongqi egyébként a First Auto Works, egy kínai autóiparióriás brandje, amely évente több millió autót, kisteherautót, terepjárót, teherautót, buszt és egyéb személy- és haszongépjárművet gyárt le.