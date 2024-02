Még mindig a daganatos megbetegedésekkel szembeni küzdelem jelenti korunk legnagyobb egészségügyi kihívását. Erre hívja fel a figyelmet minden év február 4-én a rákellenes világnap.

A tüdőrák Magyarországon uniós szinten is a leggyakoribb haláloknak számít. Azonban a napjainkban zajló jelentős fejlődéseknek köszönhetően a tüdőrák túlélési esélyei korai felismeréssel akár 20 százalékkal is javíthatók. Ehhez járul hozzá az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben – alacsony dózisú CT-vel – végzett szűrővizsgálat.

Az intézet hétvégén ingyenes vizsgálatot tart

A lakosság számára 2024. február 3-án (szombaton) 9:00-15:00 óra között alacsony dózisú CT-vel végzett tüdőrákszűrő napot hirdettek. Várják azokat az 50 és 75 év közötti pácienseket, akik a mai napig erős dohányosok (minimum 1 doboz cigaretta/ nap) vagy 15 éven belül hagytak fel a dohányzással és egy éven belül nem vettek részt mellkas CT vizsgálaton. A részvétel ingyenes és pár percet vesz igénybe.

További információt a [email protected] email címen vagy a +36 30 153 0951 telefonszámon adnak.

Magyarországon évente tízezer új tüdőrákos beteget diagnosztizálnak, közel 40 százalékuk egy év alatt életét veszti. Egy friss kutatás adatai szerint az immunonkológiai kezelések áttörést hoztak, és a késői stádiumban diagnosztizált betegek hároméves túlélési esélye tíz év alatt megduplázódott - erről itt írtunk bővebben.

A műtét is egy három centis bemetszést jelent



A „klasszikus” tüdőrákszűrés röntgennel végzett vizsgálatot jelent, ami nagyobb foltokat képes felderíteni. Ennél sokkal pontosabb vizsgálati eredmény érhető el az alacsony dózisú CT-vizsgálattal (LDCT), amellyel már akár pár milliméteres elváltozás is kimutatható. Korai stádiumban még lehetőség van például műtéti beavatkozásra, ami jelentősen növeli a túlélési esélyt. Először 2014-ben indult el a HUNCHEST nemzeti tüdőrákszűrő program, amiben idén is zászlóshajó szerepet vállal az intézetünk, csakúgy, mint a Solace európai uniós szűrőprogramban.

A programoknak köszönhetően közel 3 ezer fő LDCT-vel végzett tüdőrákszűrését végzi el az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 2025-ig.

A tüdőt érintő műtétek 80 százaléka már úgynevezett kulcslyuk sebészeti módszerrel zajlik. Ennek köszönhetően a 20 centis metszés helyett ma már csak 3 centis metszést ejtünk a betegen, így lerövidül a gyógyulási idő és a fájdalom is töredéke a korábbinak. Bizonyos esetekben az áttétes tüdőráknál már el tudjuk érni, hogy a betegséget egy krónikus betegséggé formáljuk, ezáltal a páciens folyamatos aktív gyógyszeres daganat kontroll mellett éveket élhet jó életminőségben.

A daganatos megbetegedés Magyarországon, Európában és a világon is a második leggyakoribb halálok. Az International Agency for Research on Cancer becslése szerint minden ötödik férfi és minden hatodik nő élete során legalább egyszer szembesül egy daganatos betegséggel.