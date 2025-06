A Szentkirályi Magyarország Kft. beruházása nyomán hazatér a Pepsi gyártása, innentől kezdve a hazai boltok piacain megtalálható Pepsi termékeket import helyett helyben fogják gyártani – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Szentkirályon.

A tárcavezető a gyáravató ünnepségen elmondta, hogy

ez az ásványvíz- és üdítőitalgyártó 2021-ben indult, nagyjából 11 milliárd forint értékű fejlesztési programjának az egyik mérföldköve, amelynek eredményeként jelentősen bővült a vállalat palackozó kapacitása.

A miniszter beszédében kiemelte, hogy a beruházáshoz az állam 3,8 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve elő azt, hogy az ásványvizek, illetve a Pepsi termékek palackozási igényét helyben ki lehessen elégíteni.

„Innentől kezdve a Magyarországon elfogyasztott Pepsi termékeket immár nem valahonnan külföldről kell importálni. Tehát gyakorlatilag import helyett saját termelés” – fogalmazott.

Szijjártó Péter tudatta, hogy az olasz vállalatok Magyarország tíz legnagyobb beruházói közössége közt vannak, Olaszország a hatodik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, és tavaly először a negyedik legfontosabb exportpiaca is lett.

Valamint érintette azt is, hogy Bács-Kiskun vármegye az utóbbi tíz évben olyan gazdasági teljesítményt nyújtott, amelynek nyomán a munkanélküliség megfeleződött, az ipari termelés pedig megduplázódott. A régió az európai autógyártás egyik fellegvára, viszont emellett az élelmiszeripar is egy lehetőség a sokszínűsítésre, amivel élnek is a jelek szerint.